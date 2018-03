Nach Putins Wahltriumph rätselt Moskau über die politischen Folgen

Russlands Staatspräsident Wladimir Putin konnte mit einem Rekordsieg von fast 76,7 Prozent sein Resultat von 2012 um über 14 Prozent verbessern. Aber jetzt herrscht in Moskau Rätselraten, was Putins Triumph für Russlands politische Zukunft bedeutet.

Wladimir Putin Bild: Reuters

Der Wahlsieger antwortete in der Wahlnacht auf die Frage, ob man in den kommenden sechs Jahren einen neuen Putin erleben werde, eher geheimnisvoll: "Alles fließt, alles ändert sich." Immerhin kündigte er Umstrukturierungen in der Regierung an, schloss auch eine Neubesetzung des Regierungschefpostens nicht aus, den seit 2012 Dmitrij Medwedjew innehat. Aber noch fraglicher ist, welches Programm das neue Kabinett umsetzen soll. Putin hat die Wahlen gewonnen, ohne je ein schriftliches Wahlprogramm vorzulegen. Und seinen Aufruf zum Innovationsdurchbruch in seiner kürzlichen Rede zur Lage der Nation relativierte er schon in der gleichen Rede durch die Behauptung, waffentechnologisch sei Russland schon jetzt allen anderen Ländern weit voraus.

"Putin ist wie eine Black Box"

Die Russen sind es gewohnt, dass Putins reale Politik nur wenig mit seine Ankündigungen im Wahlkampf zu tun hat. "Niemand konnte in den vergangenen 18 Jahren Putins Handeln vorhersagen", erklärt der liberale Politologe Dmitrij Trawin. "Mich erinnert Putin an eine Black Box", bestätigt der Wirtschaftsexperte Konstantin Simonow, "keiner weiß, was in seinem Kopf vorgeht."

Und kaum steht fest, dass Putin bis 2024 herrschen wird, mutmaßt man schon, wie er seine Macht danach sichern will. Laut Verfassung darf der Präsident nur zwei Amtszeiten hintereinander regieren. 2008 löste er das Problem, indem er Medwedjew für eine Amtsperiode seinen Posten überließ, um danach wieder selbst zu kandidieren. Aber die nächste Wiederwahl stünde in zwölf Jahren an, da wäre der Kremlchef 77 Jahre alt, eine Journalistenfrage nach dem Wahltermin 2030 bezeichnete er als lächerlich: "Soll ich hier sitzen, bis ich hundert bin?"

Vorbild China?

Wladimir Schirinowski, der wohl kremltreueste seiner Gegenkandidaten, prophezeit einen Umbau der Verfassung nach chinesischem Vorbild: "Es wird einen Staatsrat geben, ein kollektives Organ, das seinen Vorsitzenden mit den Befugnissen des Präsidenten wählen wird." Putin selbst erklärte, bisher plane er keine Verfassungsänderung. Politologe Trawin aber hat schon ein Buch über eine Putin-Herrschaft bis 2042 geschrieben. "Ohne Änderung des Grundgesetzes wird das kaum möglich sein."

In näherer Zukunft aber erwartet niemand große Umwälzungen. "Nichts verändert sich", kommentiert Radio Kommersant FM. "Um uns herum mag es Erschütterungen geben, aber bei uns herrscht Stabilität. Der Staatsapparat arbeitet, also ist alles in Ordnung."

Auch eine außenpolitische Entspannung gegenüber dem Westen zeichnet sich nicht ab. "Daran müssten, wie in der Liebe, beide Seiten interessiert sein", erklärte Putin gestern bei einem Treffen mit seinen Wahlkonkurrenten.

Sanktionen haben mobilisiert

Die Konfrontation sei ein Modell, das der Westen selbst geschaffen habe, sekundiert der kremlnahe Politologe Alexei Muchin. "Ihr habt die Sanktionen verhängt, ihr müsst sie auch aufheben!" Außerdem stelle dieses Konfrontationsmodell die russische Seite zufrieden. "Es mobilisiert die russischen Bürger, wie Putins grandioser Wahlsieg gezeigt hat."

Nach der Wahl

Gratulationen: Vor allem russlandtreue Partner wie China und der Iran gratulierten Putin zur Wiederwahl. Europa zeigte sich hingegen zurückhaltend und forderte den Kremlchef auf, die neue Amtszeit zu nützen, um der Entfremdung entgegenzuwirken.

Manipulationen: Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) übte scharfe Kritik an der russischen Wahl: Bei der Abstimmung habe es faktisch keine Auswahl gegeben. Der Urnengang sei von Druck auf kritische Stimmen geprägt gewesen, teilten die Wahlbeobachter mit. „Eine Wahl ohne wahrhaftigen Wettbewerb ist keine richtige Wahl.“

Sanktionen: Der ukrainische Außenminister Pavlo Klimkin brachte Sanktionen gegen Deutschlands Altkanzler Gerhard Schröder ins Spiel. „Schröder ist für Putin weltweit der wichtigste Lobbyist. Es sollte deshalb geprüft werden, wie die EU hier handeln kann. Deutschland lehnt jedoch Maßnahmen gegen Schröder ab, der Aufsichtsratschef des russischen Energiekonzerns Rosneft ist.

