Mysteriöser Besucher in China soll Kim Jong-un sein

PEKING. Die Ankunft eines Sonderzuges mit einem hochrangigen Besucher aus Nordkorea in Peking hat Spekulationen ausgelöst, dass Machthaber Kim Jong-un überraschend China besucht.

Kim Jong-un soll geheim nach Peking gereist sein Bild: KCNA VIA KNS (KCNA via KNS)

Unter Hinweis auf drei Personen, die über die Visite Bescheid wüssten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, es handle sich bei dem mysteriösen hohen Gast tatsächlich um Nordkoreas Machthaber. Eine offizielle Bestätigung lag am Dienstag zunächst nicht vor.

Es wäre das erste Mal seit seinem Machtantritt 2011, dass Kim Jong-un sein Land verlassen hat und China besucht. Schon sein Vater Kim Jong-il hatte 2010 und 2011 ähnliche Geheimbesuche mit dem Zug in China gemacht, die erst nach seiner Rückreise bestätigt wurden. Er fuhr immer mit dem Zug, weil er Angst vorm Fliegen hatte. Japanische Medien hatten am Montag von der Ankunft des grünen Sonderzuges berichtet, der jenem ähnele, den Kim Jong-il damals benutzt habe. Er sei am Sonntag über die Grenzstadt Dandong gekommen.

Das Weiße Haus konnte die Berichte nicht bestätigen. "Wir wissen nicht, ob sie notwendigerweise stimmen", sagte der Vizesprecher Raj Shah in Washington.

Ein Besuch in China wäre der vorläufige diplomatische Höhepunkt in dem Streit über Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramms. Mit seiner überraschenden Annäherung an Südkorea seit Jahresanfang fasst Nordkoreas Machthaber voraussichtlich im April und Mai jeweils mögliche Gipfel mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in sowie mit US-Präsident Donald Trump ins Auge. Am Donnerstag sind vorbereitende Gespräche mit Südkorea geplant.

Will Kim Lockerung der Sanktionen bewirken?

Beobachter spekulierten, dass Nordkoreas Machthaber vielleicht eine Lockerung der Sanktionen bewirken und sich in China Unterstützung für seine diplomatischen Bemühungen holen will. Vor den geplanten Gipfeln mit Südkoreas Präsident Moon Jae-in und US-Präsident Trump könnte Peking ausloten, wie ernst es Nordkoreas Machthaber mit der geforderten Denuklearisierung nimmt.

Zwar gab es keine Bestätigung, doch deuteten die starken Sicherheitsvorkehrungen und der sonst nur bei Staatsbesuchen übliche große Empfang darauf hin, dass es sich um Kim Jong-un handeln könnte. So zirkulierten im Internet zwei Videos von einem Konvoi mit einer Motorrad-Ehrengarde, der am streng gesicherten Bahnhof abfuhr und später die Stadt durchquerte. Auch gab es Fotos von einer Ehrengarde am Bahnsteig. Der Ursprung der Aufnahmen konnte nicht geklärt werden.

Mit diesem Sonderzug soll Kim nach China gereist sein

China kann Gerüchte "gegenwärtig" nicht bestätigen

Das chinesische Außenministerium hat die Berichte vorerst nicht bestätigt. "Ich weiß gegenwärtig nichts über die genannte Situation", antwortete eine Sprecherin am Dienstag mit einem einzigen Satz auf eine schriftlich eingereichte Frage.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar Fortunatus (4600) 27.03.2018 10:05 Uhr Ein Schachzug von Kim Jong-un, um sich im diplomatischen Kreis wieder Rückenwind zu erarbeiten. Die Hand nach Südkorea ausgestreckt, gleichzeitig ein Konferenz mit dem Welteiteltropf der USA, Mr.Trump vereinbart. Kim Jong-un bringt sich ins Gespräch als kluger Verhandler. Warten wir ab, was mit seine Schutzmacht China vereinbart wird. Alles werden wir nicht erfahren. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema