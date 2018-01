"Mullahs, lasst unser Land in Ruhe"

TEHERAN. Keine Ende der Proteste im Iran in Sicht – bereits 21 Tote und Hunderte Verhaftungen.

Bild: Afp

Zu Tausenden gehen die Menschen im Iran seit Tagen auf die Straße. Denn im islamischen System des Landes läuft vieles falsch. Das gibt sogar Präsident Hassan Rohani offen zu. Der Kleriker zeigt Verständnis für die regimekritischen Proteste, die das Land seit vergangenem Donnerstag erschüttern.

Aber bei den Demonstrationen geht es nicht mehr nur um mehr Reformen, sondern um einen Regimewechsel, der auch ihn betreffen könnte. Slogans wie "Mullahs schämt euch, lasst unser Land in Ruhe" und "Tod den Diktatoren" skandieren die Demonstranten – ihre Botschaft ist kaum misszuverstehen.

Die Proteste werden immer gewalttätiger. Mindestens 21 Tote, Hunderte von Verhaftungen und zahlreiche Angriffe auf öffentliche Einrichtungen, auch Polizeiwachen und Kasernen hat es gegeben. Für den obersten iranischen Führer, Ayatollah Ali Khamenei, sind das keine Proteste mehr, sondern ein vom Ausland gesteuerter Aufstand. Khamenei verglich die Demonstranten mit "Söldnern", die bezahlt würden, um der islamischen Republik zu schaden.

Viele Regimekritiker sind auf den Straßen, viele aber bleiben zu Hause. Diejenigen unter ihnen, die nicht öffentlich protestieren gehen, glauben immer noch an den Reformkurs und bezweifeln, dass mit solchen Straßendemonstrationen der politische Klerus-Apparat so einfach zu stürzen sei.

Gegen Rückkehr der Hardliner

Zu den Skeptikern gehören auch ehemalige politische Gefangene wie Fejsollah Arabsorchi. Ein Regimewechsel würde seiner Meinung nach alles nur noch schlimmer machen. Er und viele andere haben für den Reformkurs hart gekämpft und wollen nicht, dass durch unüberlegte Proteste der Weg für eine Rückkehr der Hardliner an die Macht geebnet wird.

Im Iran gehören de facto ja auch Reformer in der Regierung zu den Regimekritikern. Einer von ihnen ist Vizepräsident Ishagh Jahangiri. "Reformen brauchen Zeit und der Weg zur Demokratie ist lang und holprig", sagt Jahangiri. Auch der im Land beliebte Reformer befürchtet, dass die jetzigen Proteste zugunsten der Hardliner ausgehen könnten. Sein Chef, Präsident Rohani, sieht Proteste zwar als ein legitimes Recht der Bürger an – die müssten aber friedlich und über "legale" Kanäle laufen.

"Das ist absoluter Quatsch ... der redet so, als wäre er Präsident in Skandinavien", kommentiert ein Politologe Rohanis Bemerkungen. Weder die Justiz noch das Innenministerium in Teheran würden jemals Proteste genehmigen, die nur ansatzweise das Regime kritisieren würden. In einem Land, wo selbst ehemalige Präsidenten wie Mohamed Khatami (1997–2005) zu Dissidenten abgestempelt werden, könne es doch keine legalen Kanäle geben, über die einfache Menschen ihren Protest ausdrücken könnten, glaubt der Politologe.

"In wenigen Tagen"

Unterdessen hat Präsident Rohani in einem Telefonat mit seinem türkischen Kollegen die Hoffnung geäußert, dass die Proteste "in wenigen Tagen" zu Ende sein werden. In dem Gespräch habe Recep Tayyip Erdogan sich einig mit Rohani gezeigt, dass das Demonstrationsrecht der Bürger nicht zu "Verstößen gegen die Gesetze" führen dürfe, erklärte die türkische Präsidentschaft.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema