Moskau wahrscheinlich verantwortlich für Giftanschlag

Im Dezember 2004 wurde Skripal in Russland verhaftet. Ihm wurde vorgeworfen, ab den 1990er Jahren die Identitäten russischer Agenten in Europa dem Auslandsgeheimdienst des Vereinigten Königreichs (MI6) verraten zu haben. Von russischer Seite wurde behauptet, der MI6 habe ihm dafür 100.000 Dollar gezahlt. 2006 wurde er von einem Moskauer Militärgericht in einem für die Medien weitgehend geschlossenen Prozess wegen „Hochverrats in Form von Spionage“ zu 13 Jahren in einem Arbeitslager verurteilt.



Bei dieser Gelegenheit hätten sich viel "bessere" Tötungsmöglichkeiten des Doppelagenten, welcher auch im Auftrag GB tätig war, ergeben, aber Russland und Putin hat diese Möglichkeit nicht genutzt!



Vielleicht war der Doppelagenten Sergej Skripal ein Drei-oder auch Vierfachagent, bei seiner bisher bekannten Doppelagenten-Tätigigkeit ist das keinesfalls auszuschließen!



Möglicherweise spionierte er auch für das Amiland und die Ami´s sind ihm hinter seine Schliche gekommen und.......