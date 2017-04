Moskau bleibt auf der Seite Assads

MOSKAU. Putin verspottete NATO-Partner der USA als "alles abnickende Porzellanfigürchen".

Ernste Mienen, große Differenzen, aber ein sehr langes Gespräch der Außenminister Rex Tillerson und Sergej Lawrow Bild: APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV

Der gestrige Antrittsbesuch von US-Außenminister Rex Tillerson in Moskau geriet zum Nervenspiel. Die Gespräche zwischen den Chefdiplomaten begannen gegen elf Uhr MEZ im Gästehaus des russischen Ministeriums, endeten gegen 16 Uhr. Tillerson kehrte in sein Hotel zurück, danach, so wurde erwartet, sollte Präsident Wladimir Putin beide Außenminister im Kreml empfangen. Aber das Treffen begann dann mit Verspätung.

Zuvor hatte Putin persönlich die Stimmung mit scharfen Worten gegen die USA verdüstert. Er verglich die Vorwürfe, syrische Regierungstruppen hätten Giftgas gegen Zivilisten eingesetzt, mit den amerikanischen Behauptungen von 2003, der irakische Machthaber Saddam Hussein sei im Besitz chemischer Waffen. "Das alles haben wir schon gesehen."

Video: ORF-Korrespondentin Carola Schneider berichtet aus Moskau vom Treffen der Außenminister der USA und Russland

Er fühle sich sogar an ein Zitat der sowjetischen satirischen Schriftsteller Ilja Ilf und Jewgeni Petrow erinnert: "Das ist langweilig, Mädels!" Das Zitat sorgte in Russland für Furore, denn es punziert den Betroffenen als unmännlich. Gestern legte Putin nach, verspottete in einem TV-Interview die NATO-Verbündeten der USA als "alles abnickende Porzellanfigürchen". Er warnte vor "weiteren Provokationen" in Form von Giftgasattacken in anderen syrischen Regionen. Das Vertrauen zu den USA sei vor allem auf militärischer Ebene unter Trump gesunken.

Umgekehrt hatte das Weiße Haus am Vortag seine Anschuldigung bekräftigt, Assad habe Sarin-Giftgas eingesetzt, Russland aber versuche, dessen Schuld zu vertuschen. Tillerson selbst hatte vor seinem Abflug in Brüssel ziemlich ultimativ erklärt, entweder unterstütze Russland Amerika und seine Alliierten in Syrien, oder es stelle sich in eine Reihe mit Assad, dem Iran und der Hisbollah.

Lawrow unterstrich gestern zu Beginn des Treffens die russische Bereitschaft zu einem konstruktiven, gleichberechtigten Dialog. Er bezeichnete aber die "Wahl, entweder für oder gegen uns", als lügenhaft. Und es sei von prinzipieller Wichtigkeit, zu vermeiden, dass sich das Risiko neuer US-Attacken gegen Syrien wiederhole.

"Washington hat den Ton vorgegeben", sagte der Moskauer Politologe Michail Winogradow. "Es will die Giftgasaffäre ausnutzen, um Russland in der Syrienfrage unter Druck zu setzen. Unsere Seite hält dagegen, um nicht vor den Verhandlungen in die Defensive zu geraten." Allerdings gehöre verbaler Schlagabtausch zum diplomatischen Ritual.

Trumps Kehrtwende: Assad, "das Tier"

Gegen Putin: Bisher überließ der Präsident die Russland-Schelte seinem Kabinett. Trump selber schwieg zur Rolle Moskaus bei dem Giftgasangriff syrischer Truppen auf eine Rebellenhochburg in der Idlib-Provinz. Nun sagte er auf seinem Haussender FOX: „Wenn Russland nicht dieses Tier unterstützte, dann hätten wir dieses Problem nicht.“ Putin helfe einer „wahrlich bösen Person“. Damit vollzieht auch der Präsident eine Rolle rückwärts gegenüber Positionen, die er vor dem Giftgasangriff Assads bezogen hatte. Der Kurswechsel sei so abrupt, analysiert die New York Times, „dass er die Köpfe schwindelig macht“.

Ablenkung? Beobachter halten die Wende für ein Ablenkungsmanöver, wegen neuer Enthüllungen über Russland-Kontakte von Trumps Berater Carter Page .

2 Kommentare (13663) · 13.04.2017 07:05 Uhr von gegenstrom· 13.04.2017 07:05 Uhr Es wird Zeit dass sich die EU von den Amis abnabelt und selbständig wird und nicht die Politik der Amis unter Trump mitmacht - das kann nicht gut gehen! Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) (3530) · 13.04.2017 06:33 Uhr von penunce· 13.04.2017 06:33 Uhr Der wahre Hintergrund ist einmal mehr die ungeheuer großen Gasvorkommen im Iran und die Pipeline quer durch Syrien.



Diese hätte vom Iran über Katar, Saudi-Arabien, Jordanien und Syrien in die Türkei und von dort nach Europa führen sollen!



Dadurch sehen die finanzstärksten Clans ihre "Geschäfte" empfindlich gestört, denn sie wollen selber Schiefergas nach Europa exportieren, aber zuletzt hieß es auch, dass Israel den Part des Gas-Lieferanten übernehmen soll, natürlich auch mit Schiefergas!



Seit mehreren Jahren tobt nunmehr der Krieg im Nahen Osten, immer wieder angeheizt durch das Amiland, mehrere Millionen Tote hat er bis jetzt gefordert aber auch gewaltige Flüchtlingsströme vorm Krieg.



Dass dabei auch Terroristen, Asylbetrüger und sonstiges Gesocks nach Europa gespült wurde, das verdanken wir den Politikern der EU, der Merkel und unseren willigen Politheinis! Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )

