Mit russischer Unterstützung: Erdogan und Assad im Gleichschritt in Syrien

AFRIN. Nach der Eroberung von Afrin steht auch die Rebellenhochburg Ost-Ghouta vor dem Fall.

Sinnbild für die Eroberung der Stadt Afrin durch Türken und ihre Verbündeten: die zerstörte Kaveh-Ahangar-Statue im Zentrum. Bild: APA/AFP

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die Zerstörung der Kaveh-Ahangar-Statue im Zentrum Afrins zu den ersten "Amtshandlungen" der türkischen Armee und ihrer Verbündeten gehörte. Der Schmied Kaveh steht in der kurdisch-persischen Geschichte für den Kampf gegen Tyrannei und Unterdrückung durch fremde Invasionsarmeen, die im 10. Jahrhundert geschlagen werden konnten. Gegen die immense Feuerkraft der Türken hatten die kurdischen Volksverteidigungsmilizen (YPG) jedoch keine Chance. Sie mussten in der Nacht zum Sonntag in Afrin kapitulieren. 200.000 Einwohner sind in die Region um Aleppo geflohen.

Fast 300 Zivilisten und bis zu 1500 YPG-Kämpfer sollen bei Kampfhandlungen ums Leben gekommen sein, was Ankara energisch bestreitet. "Die hohe Zahl ziviler Opfer wurde auch im Westen ignoriert", empörte sich die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Für ihre Niederlagen machen die syrischen Kurden vor allem Russland verantwortlich. Auf ihren Webseiten werfen sie Moskau "Verrat an 40 Millionen Kurden vor".

Zur Invasion eingeladen

Russland habe die Türkei zur Invasion in Syrien regelrecht eingeladen und Stellungen der YPG verraten. Dass Moskau und Ankara sich in Syrien "arrangiert" haben, die Vormärsche ihrer Streitkräfte und deren Verbündeten in anderen Landesteilen decken oder tolerieren, ist offensichtlich. Bereits die Eroberung von Aleppo im Herbst 2016 durch die Assad-Armee wäre ohne türkische Passivität (gegenüber den islamistischen Verteidigern der Großstadt) vermutlich nicht möglich gewesen.

Auch das rücksichtslose Vorgehen der von der Luftwaffe Moskaus massiv unterstützten syrischen Streitkräfte in Ost-Ghouta wird in der Türkei nicht kritisiert. Präsident Erdogan hat die dschihadistischen Rebellen, deren Gesinnungsgenossen in Afrin paradoxerweise an der Seite der Türken kämpfen, sogar zur Kapitulation aufgefordert. Die entsetzlichen Leiden der Zivilbevölkerung in Ost-Ghouta werden ignoriert.

Video: Die türkische Armee ist mit ihren Alliierten, den Kämpfern der Freien Syrischen Armee, am Samstagmorgen in die kurdische Stadt Afrin eingedrungen. Auch der türkische Präsidenten Erdogan bestätigt, dass das Stadtzentrum mittlerweile unter ihrer Kontrolle ist.

Die um 80 Prozent geschrumpfte Rebellenhochburg vor den Toren der syrischen Hauptstadt steht vor dem Fall. Bis zu 50.000 Zivilisten konnten in den vergangenen Tagen die Enklave verlassen. Ihre Flucht wird von syrischen Staatsmedien als "Rettung" inszeniert. "Nach sechsjähriger Unterdrückung und Geiselhaft durch Terroristen", so der zynische Tenor der Berichte, "können die Einwohner Ost-Ghoutas wieder in Freiheit leben." Unerwähnt bleibt der von oppositionsnahen Menschenrechtsbeobachtern gemeldete Tod von 1400 Zivilisten.

Dass sich auch die türkischen Truppen in Afrin als Befreier und – mit ersten Hilfslieferungen – als Wohltäter der Menschheit darstellen würden, ist keine Überraschung. In den Augen Ankaras ist die "YPG", die syrische Schwesterorganisation der "PKK", eine Terrororganisation. Für die Türkei spielt es keine Rolle, dass die kurdischen Volksverteidigungsmilizen von den USA als wichtigster Partner im Kampf gegen den "IS" betrachtet werden.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar kratzfrei (6660) 19.03.2018 00:25 Uhr Interessant dabei ist das Verhalten der USA mit ihrem NATO Mitglied Türkei.

Hatte die USA doch die Kurdenmiliz unterstützt - zumindest bis zum Zerfall des islamischen Staats.

Die Türkei dürfte also grünes Licht aus den USA haben in Syrien Krieg zu führen.

Jedenfalls bekamen die Kurden jetzt aus den USA offenbar keine Unterstützung mehr.

Warum sie jetzt nur Russland für ihre Misere verantwortlich machen?

Offenbar stecken einige fremde Mächte ihre Interessensgebiete in Syrien ab. Und das sind eine ganze Menge. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema