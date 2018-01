"Mit der SPD ist vernünftige Regierungsarbeit unmöglich"

BERLIN. Deutschland: Die Unionsparteien CDU und CSU lehnen Nachverhandlungen mit den Sozialdemokraten kategorisch ab.

Das SPD-Führungsduo Nahles und Schulz muss die Basis überzeugen und der Union Zugeständnisse abringen. Bild: Reuters

Die deutschen Unionsparteien CDU und CSU lehnen die von den Sozialdemokraten geforderten Nachverhandlungen des gemeinsam erzielten Sondierungsergebnisses kategorisch ab: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte, es ärgere ihn sehr, dass die SPD das in den Sondierungen vereinbarte nicht "mutig und kraftvoll" vertreten habe, sondern es "wieder in Zweifel gezogen hat". Auf einer solchen Grundlage "ist für mich keine vernünftige Regierungsarbeit möglich".

Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Ministerpräsidentin im Saarland, sagte in einem Interview mit der "Rheinischen Post": "Es ist normal, dass die SPD neue Punkte in die Gespräche einbringen will. Das können aber nicht Punkte sein, die das Ergebnis der Sondierungsverhandlungen revidieren würden." Sie erwarte jetzt zügige Koalitionsverhandlungen, sagte sie. "Die Gespräche dürfen sich nicht über Wochen hinziehen."

Die Sozialdemokraten stiegen allerdings gestern gleich einmal auf die Bremse: Nach dem knappen Parteitagsvotum für Koalitionsverhandlungen mit der Union am Sonntag werde die SPD "jetzt erstmal in dieser Woche beraten", wie sie in die Verhandlungen gehe, "auf welcher Grundlage, in welcher strukturellen und auch in welcher personellen Zusammensetzung", sagte Parteivorsitzender Martin Schulz gestern. Die engere Parteiführung werde diesen Punkt auf einer Klausur beraten. Im Gespräch sind Donnerstag oder Freitag.

Anti-Groko-Tour der Jusos

Ziel von CDU und CSU ist es, vor Ostern eine stabile Regierung zu haben. Allerdings sollen vorher noch die SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen. Genau hier wollen die parteiinternen Gegner einhaken. Die Jusos kündigten an, eine Kampagne für SPD-Eintritte zu starten, um ihr Lager zu stärken. "Jetzt gilt es, möglichst viele Groko-Kritiker in die Partei zu holen, damit wir beim Mitgliederentscheid das Ergebnis sprengen können", sagte der Juso-Chef in Nordrhein-Westfalen, Frederick Cordes, der "Rheinischen Post".

Juso-Chef Kevin Kühnert sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er wolle eine "Anti-Groko-Tour" durch Deutschland starten, um die Parteimitglieder von einem Nein zu überzeugen.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar gegenstrom (14541) 23.01.2018 05:57 Uhr Nachdem Schulz schon am Wahltag den Gang in die Opposition angekündigt hatte, ist jede Glaubwürdigkeit verloren, wenn er jetzt einen gut-bezahlten Posten in der Regierung annehmen müsste.



Natürlich sind die Landes-SP Regierungen gegen eine Opposition, denn dann müssten sie auch viele Fragen ertragen, warum auch bei ihnen Egoismus vor Solidarität geht.



Jedenfalls hätte eine starke SP-Opposition in Deutschland auch Auswirkungen für Österreich, wenn plötzlich die Ungleichverteilung des Vermögens in Debatte und Forderungen münden würde.

Gerade gestern wurde veröffentlicht, dass 1 % der Menschen gleich viel Vermögen besitzen wie die übrigen 99 % weltweit.



Das anzugehen kann nur funktionieren wenn sich die Sozialisten wieder auf Solidarität besinnen, von den "Christlichen" Parteien kann man das nicht erwarten, obwohl TEILEN ein Grundsatz wäre. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema