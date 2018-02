Merkel zahlt hohen Preis für Neuauflage der Koalition

BERLIN. Ministerien für Finanzen, Äußeres und Arbeit/Soziales gehen an die SPD. Bayerns Schwesterpartei CSU bekommt ein aufgewertetes Innenministerium

Am Nachmittag verkündeten Seehofer, Merkel und Schulz die Einigung Bild: APA/dpa/Bernd von Jutrczenka

Um 10.31 Uhr fährt der Wagen mit Angela Merkel aus der Tiefgarage, sichtlich erschöpft schaut die deutsche Kanzlerin auf dem Rücksitz aus. Nur unwesentlich später veröffentlicht die SPD ein Selfie: "Müde. Aber zufrieden. Der Vertrag steht", lassen die Genossen wissen. Zu diesem Zeitpunkt liegt ein weiterer, mehr als 24-stündiger Verhandlungsmarathon hinter den Spitzenvertretern von CDU, CSU und SPD.

Nach Tagen intensivster Verhandlungen sei eine Einigung geschafft, sagte die Kanzlerin, "auch wenn es manchmal recht schwergefallen ist", so Merkel. "Aber es hat sich gelohnt."

"Was wir durchgesetzt haben, trägt in großem Maße sozialdemokratische Handschrift", sagte SPD-Chef Martin Schulz in einer ersten Reaktion. Das ließ CSU-Chef Horst Seehofer nicht unkommentiert: "Wessen Handschrift diese Koalitionsergebnisse tragen, lieber Martin, das spare ich mir bis zum politischen Aschermittwoch auf. Heute bin ich noch nicht richtig ausgeschlafen."

Am Ende haben sie tatsächlich verhandelt, "bis es quietscht" – so, wie es die SPD-Spitze angekündigt hatte. Ganz zum Schluss, gestern im Morgengrauen, kamen die Gespräche dann sogar fast zum Erliegen. Stundenlang bewegte sich beinahe gar nichts mehr.

Stillstand im Morgengrauen

Der Grund: Nachdem in CDU und CSU davon die Rede war, dass man der SPD wegen des schwer angeschlagenen Parteichefs und der noch anstehenden Mitgliederbefragung notfalls sogar drei wichtige Ministerien (Finanzen, Außen, Arbeit/Soziales) zugestehe, legte die CSU ihr Veto ein. Seehofer habe das Arbeits- und Sozialressort eigentlich für seine Partei reklamiert, hieß es zwischenzeitlich.

Erst nach längerem Hin und Her auf Ebene der Parteichefs gab es am Vormittag Signale der Entspannung. Kurze Zeit später sickerte dann die Verteilung der Ministerien durch – mit faustdicken Überraschungen: Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) soll Finanzminister werden, wohl auch auf ausdrücklichen Wunsch der Unionsspitze, die für diesen Posten einen Fachmann gefordert haben soll. Auch Vizekanzler soll Scholz werden.

Am Nachmittag wurde dann klar, wie Martin Schulz seine politische Zukunft retten will: Er geht als Außenminister ins Kabinett. Quasi als Preis dafür gibt er den Parteivorsitz nach nur einem Jahr an Fraktionschefin Andrea Nahles ab. Ihre bisherigen Ressorts Justiz, Familie und Umwelt behält die SPD ebenfalls. Als Minister werden hier Heiko Maas, Katarina Barley und Eva Högl genannt.

Seehofer als Heimatminister

Gut bedient wurde auch die CSU: Horst Seehofer bekommt von der CDU das um die Bereiche Heimat und Bau aufgewertete Innenressort. Der Passauer Andreas Scheuer wird Verkehrsminister, Dorothea Bär wird Entwicklungsministerin.

Die CDU bekommt von der SPD das Wirtschaftsressort, Minister wird der bisherige Kanzleramtsminister Peter Altmaier. Ursula von der Leyen bleibt Verteidigungsministerin, Hermann Gröhe wechselt vom Gesundheits- ins Bildungsministerium – und Gesundheitsministerin wird die bisherige Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz. Landwirtschaftsministerin wird Julia Klöckner. Der bisherige Innenminister Thomas de Maizière geht leer aus.

Heftige Kritik der Opposition

Die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, kritisierte die drei potenziellen Regierungspartner: "Union und SPD versprühen keinerlei Lust und Elan, um unser Land zu modernisieren." Die rechte AfD spricht von einer schweren Niederlage der CDU. Laut Fraktionschef Alexander Gauland ist die CDU in den Verhandlungen aufgegeben worden, damit Angela Merkel Kanzlerin bleiben könne und die SPD zustimme. "Die CDU ist sozusagen nur noch eine leere Hülle."

"Diese GroKo sollte besser GeKo heißen. Denn sie ist nicht groß, sondern vielmehr eine Koalition der Gestrigen", schimpfte Marco Buschmann, der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion. Von Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht kam ebenfalls Kritik: "Die Kompromisse sind faul und lösen kein drängendes Problem."

1 Kommentar penunce (5186) 08.02.2018 06:24 Uhr Der Schulz hat es vorläufig geschafft, er kann mit einem Dienstwagen samt Chauffeur rechnen, er wird wahrscheinlich Außenminister, wenn die "Basis" zustimmen wird.



Er hat das umsetzen können und erreicht, was die FDP vor ein paar Wochen für äußerst notwendig gefunden hat, die Nahles wird die Konkursverwalterin der Sozialdemokratie, denn diese Partei hat es höchstwahrscheinlich möglich gemacht, dass die Merkel weiter an der Spitze des Staates und ganz Europa steht und die Aufgabe der Illuminati´s weiter erfüllen kann und auch der Flieger, mit dem sie ihre weiteren Weltreisen machen kann, bleibt ihr gottlob erhalten!



Der bayrische Seehofer wird sogar Innenminister (da überkommt einem das kalte Lachen!) in der neuen Regierung, seine "Obergrenze in der Flüchtlingspolitik wird Deutschland und sicher auch uns neue Zudringlinge bescheren!



Ein Glück für uns Österreicher, dass wir den "Kickl" als Innenminister haben, er wird sich sehr wohl zu wehren wissen! Antwort schreiben

