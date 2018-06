Meldungen aus den Regionen

LONDON. Großbritannien strebt nach dem Austritt aus der EU für Nordirland einen Doppelstatus an, mit dem das Land sowohl zum Vereinigten Königreich als auch zur EU gehören würde. Ziel sei es, dass Nordirland freien Handel mit beiden Seiten betreiben könne, berichtete "The Sun". Brexit-Minister David Davis arbeite an einem entsprechenden Plan. Dieser sehe außerdem eine 16 Kilometer breite Pufferzone im Grenzgebiet zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland vor. In dieser könnten lokale Händler agieren, etwa Milchbauern.

WASHINGTON/SEOUL. Die Hoffnung auf ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un lebt wieder auf. Der Nordkorea-Gipfel findet jüngsten Meldungen zufolge am 12. Juni statt. Das sagte Trump am Freitag in Washington nach einem Treffen mit dem nordkoreanischen Unterhändler Kim Yong-chol: "Ich denke, wir werden ein Verhältnis aufbauen und das wird am 12. Juni beginnen". Im Zuge ihrer Annäherung wollen auch Süd- und Nordkorea im Juni neue Gespräche über militärische Entspannungsmaßnahmen wie auch über humanitäre Fragen aufnehmen. Auch soll ein Verbindungsbüro in der grenznahen nordkoreanischen Stadt Kaesong eröffnet werden.

WASHINGTON. Die USA haben den syrischen Machthaber Bashar al-Assad vor einem Angriff auf die Kurdengebiete in Nordsyrien gewarnt, nachdem dieser mit einer Offensive gedroht hatte. Alle Konfliktparteien in Syrien sollten verstehen, dass ein Angriff auf US-Streitkräfte oder ihre Verbündeten "eine schlechte Entscheidung" wäre, sagte US-Generalleutnant Kenneth McKenzie.

KIEW. Nach mehr als 16 Monaten Stillstand werden am 11. Juni die Gespräche zwischen den Regierungen Russlands und der Ukraine über eine Konfliktlösung in der Ostukraine wieder aufgenommen.

