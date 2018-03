Meldungen aus den Regionen

BARCELONA. Weil in Katalonien die Straßenproteste gegen die Festnahme des ehemaligen Ministerpräsidenten Carles Puigdemont kein Ende nehmen, befürchtet die Polizei eine Eskalation der Gewalt. In ganz Katalonien wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft, pro-spanische Politiker unter Polizeischutz gestellt. Puigdemont bleibt unterdessen in Deutschland "wegen Fluchtgefahr" in Gewahrsam.

DAMASKUS. In Syrien hat ein Buskonvoi mit mehr als 6700 Kämpfern und Bewohnern die Rebellenenklave Ost-Ghouta verlassen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, verließen hundert Busse mit 6749 Menschen an Bord die Enklave. Ein Viertel von ihnen waren Kämpfer der Islamistengruppe Failaq al-Rahman. Damit steht Machthaber Assad kurz davor, die gesamte Region wieder unter Kontrolle zu bringen.

PRISTINA. Neue Spannungen im Kosovo: Die im Kosovo mitregierende, belgradtreue Serbische Liste zieht sich aus der Regierung des Premiers Ramush Haradinaj zurück. Sie protestierte damit auf den Einsatz der kosovarischen Polizei im mehrheitlich serbischen Nord-Mitrovica.

