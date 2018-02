Meldungen aus den Regionen

Bild: NASA

ZÜRICH. Dank des Verbots von schädlichen Chemikalien erholt sich die Ozonschicht der Erde – jedoch nicht überall. Die Schicht, die die Erde vor den krebserregenden UV-Strahlen der Sonne schützt, wird an den Polen zwar wieder dicker, nicht aber in tieferen Breitengraden, berichten Forscher im Fachblatt "Atmospheric Chemistry and Physics". Dort schrumpfe die Ozonkonzentration in der unteren Stratosphäre weiter. Die Forscher warnen vor den Folgen. Die UV-Strahlung ist in mittleren Breiten höher als an den Polen und betrifft mehr Menschen.

TAIPEH. Bei einem starken Erdbeben an der Ostküste von Taiwan sind in der Nacht auf Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Hotel in der bei Touristen beliebten Hafenstadt Hualien stürzte ein. 114 Menschen seien verletzt worden, einige davon schwer. Das Hotel neigte sich durch das Beben zur Seite, Teile des Gebäudes brachen zusammen. Nach Behördenangaben hatte das Beben eine Stärke von 6,4.

DAMASKUS. Die Vereinten Nationen können in Syrien tonnenweise bereitstehende humanitäre Hilfe wegen anhaltender Kämpfe und umständlicher Genehmigungsverfahren nicht verteilen. Diese Folgen seien unabsehbar, wenn die humanitäre Krise nicht gestoppt werde, warnten die Helfer.

