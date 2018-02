Meldungen aus den Regionen

Bild: Reuters

HELSINKI. Einen Tag nach seiner Vereidigung dürften die Prioritäten von Finnlands Präsident Sauli Niinistö woanders gelegen sein: Der 69-Jährige wurde erneut Vater. Seine Frau Jenni Haukio (40) habe am Freitag einen Sohn zur Welt gebracht, teilte sein Büro am Wochenende mit. Niinistö hat bereits zwei Söhne von seiner ersten Frau, die 1995 bei einem Autounfall ums Leben kam. 2004 überlebte die Familie knapp den Tsunami in Thailand: Mit einem Sohn klammerte sich Niinistö an einen Laternenmast, der zweite konnte auf ein Hoteldach flüchten.

NIKOSIA. Zyperns konservativer Präsident Nikos Anastasiades kann bis zum jahr 2023 weiterregieren. Der 71-Jährige setzte sich laut ersten Hochrechnungen gestern bei der Stichwahl gegen den Links-Kandidaten Stavros Malas (50) klar durch – mit gut 56 Prozent der Stimmen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema