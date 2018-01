Meldungen aus den Regionen

BARCELONA. Trotz ihres Wahlsieges kommen die katalanischen Separatisten bei der Regierungsbildung nicht voran. Der Präsident des Regionalparlaments, Roger Torrent, verschob gestern die mit Spannung erwartete Sitzung in Barcelona auf unbestimmte Zeit. Spaniens Verfassungsgericht hatte zuvor bestimmt, dass ein Regionalpräsident nur gewählt werden könne, wenn er sein Programm im Parlament persönlich vorstelle. Sollte aber Puigdemont aus Brüssel nach Barcelona reisen, droht ihm die Festnahme.

WASHINGTON. Die USA haben ihre Einwanderungspolitik gelockert. Der pauschale Einreisestopp für Flüchtlinge aus elf meist muslimischen Ländern wurde aufgehoben. Stattdessen soll es verschärfte Überprüfungen geben. Welche Staaten dies sind, wurde vorerst nicht offiziell bekannt. Der Schritt trifft aber vermutlich Bürger aus Ägypten, Iran, Irak, Libyen, Mali, Nordkorea, Somalia, Südsudan, Sudan, Syrien und Jemen.

NEW YORK. Rund 48 Millionen Kinder sind laut UNICEF weltweit in Kriegs- und Krisengebieten auf Hilfe angewiesen. Fast jedes vierte Kind wächst derzeit in einem Land auf, das unter bewaffneten Konflikten oder Katastrophen leidet. Das UNO-Kinderhilfswerk rief daher zu Spenden von rund 3,6 Milliarden US-Dollar auf, um Kindern in 51 Ländern zu helfen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema