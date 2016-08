Mehrere Tote bei Anschlag in der Türkei

CIZRE. Bei einem Autobombenanschlag im Südosten der Türkei sind am Freitag mehrere Menschen ums Leben gekommen.

(Symbolbild) Bild: UMIT BEKTAS (Reuters)

Bei der Explosion nahe dem Polizei-Hauptquartier der mehrheitlich von Kurden bewohnten Stadt Cizre wurden nach offiziellen Angaben mindestens acht Personen getötet, mehr als 45 verletzt.

Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu machte die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) dafür verantwortlich.

Während der Kontrollen der Polizei sei ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen explodiert, teilte das Gouverneursamt der Provinz Sirnak, die an Syrien und den Irak grenzt, mit. Auf TV-Bildern war eine hohe Rauchsäule über der Explosionsstelle zu sehen. Laut CNN Türk eilten Dutzende Krankenwagen und zwei Hubschrauber zu der Explosionsstelle.

Bei den Angaben über die Anzahl der Opfer gibt es kleine Abweichungen. Einige Medien hatten zuvor unter Berufung Krankenhausangaben von neun Toten und mehr als 60 Verletzte berichtete. Aus Sicherheitskreisen war von "zahlreichen" Opfern die Rede.

Die Hintergründe des Anschlags sind noch unklar. Sie könnten aber im Zusammenhang mit der jüngsten Offensive der türkischen Armee in Nordsyrien gegen die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) stehen. Dort attackierten in der Nacht auf Freitag Stellungen der Kurdenmiliz (YPG) mit Artilleriegranaten.

Die türkische Regierung hat die PKK in den vergangenen Wochen bereits für eine Reihe von Anschlägen im unruhigen Südosten des Landes verantwortlich gemacht. Zu mindestens einer Attacke auf eine Polizeidienststelle hatte sich die PKK bekannt. Die Miliz kämpft seit drei Jahrzehnten um mehr Autonomie für die Kurden. In dem Konflikt sind 40.000 Menschen ums Leben gekommen.

1 Kommentar (21916) · 26.08.2016 12:04 Uhr von jago· 26.08.2016 12:04 Uhr Der 5-zack-Stern schon wieder.



Wann zeigt der Photograph einen Händedruck der "Kombattanten"?

