May verspricht "erfolgreichen Brexit"

FreundlicherHinweis,

Du musst meinen Beitrag genau lesen. Ich habe es nicht so geschrieben, wie du dir meinen Beitrag fälschlich auszulegen versuchst: "Kurz ist nicht der Verhinderer des Rechtspopulismus, sondern sein Ermöglicher." Nein, genau das Gegenteil, So wie Europa in "Politico" über Kurz geschrieben hat: "Can he become the model for other right-wing leaders hoping to fend off populist surges? He’s given himself every chance." Deutsch: "Kann Kurz zum Vorbild für andere rechte Führer werden, die populistische Spannungen abwehren wollen? Er hat sich jede Chance gegeben."



Die Rechte Bewegung in Europa kann nicht mehr unterdrückt werden. Unterdrückung führt zur Explosion dieser Bewegung. Die Opposition macht den gewaltigen Fehler, dass sie sich gegen Kurz einstellt, weil dieser nicht mit ihr koaliert. Sie sollte vernünftiger weise Kurz unterstützen, mit Vorsicht die populistische Ideologie der Rechten aufs Glatteis zu führen.

Was macht aber die Opposition?