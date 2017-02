Massenhinrichtungen im "Schlachthaus" von Damaskus

DAMASKUS. Laut der Menschenrechtsorganisation ließ das Assad-Regime bis zu 13.000 Syrer töten.

Amnesty veröffentlichte die Fotos von den Gräbern im Sajdnaja-Gefängnis. Links der Friedhof im Jahr 2010, rechts die neuen Gräber im September 2016. Bild: APA/AFP/Amnesty International/HANDOUT

Drei Mal in der Woche seien die Agenten des gefürchteten militärischen Geheimdienstes gekommen. Sie hätten einzelne Inhaftierte mit Namen aufgerufen und dann in einem Nebenraum brutal gefoltert. "Als die Schreie der Gefangenen endlich aufhörten, kamen Autos, um die Leute abzutransportieren", erinnert sich Omar Alshorge. Neun Monate saß der 21-Jährige im Militärgefängnis von Sajdnaja, einem Vorort von Damaskus. Der heute in Schweden lebende Syrer erkrankte dort an Tuberkulose, konnte sich aber mit Hilfe seiner Familie freikaufen, was vielen seiner Mitgefangenen nicht gelang.

Bis zu 13.000 Syrer, die meisten von ihnen Zivilisten, wurden laut Amnesty International in den letzten fünf Jahren im sogenannten "Schlachthaus" von Sajdnaja bei Massenhinrichtungen getötet. Vor ihrer Exekution durch den Strang seien die Insassen im Schnellverfahren von einem Militärgericht zum Tode verurteilt worden. Die Urteile stützten sich in der Regel auf Geständnisse, welche die Gefangenen nach oft wochenlanger Folter gemacht hätten.

Die Menschenrechtsorganisation geht davon aus, dass die Massenhinrichtungen weitergehen. Die dargestellten Gräueltaten deckten "eine verborgene, monströse Kampagne auf", welche von höchster Stelle genehmigt worden sei. Ziel des syrischen Regimes sei es, jede abweichende Meinung in der Bevölkerung zu vernichten. Neben systematischer Folter seien auch Vergewaltigungen sowie der Entzug von Nahrung, Wasser und Medizin an der Tagesordnung.

In ihrem erschreckenden Bericht legt die Menschenrechtsorganisation Wert auf die Feststellung, dass es sich bei den Praktiken um Verbrechen gegen die Menschlichkeit handle. Die Vereinten Nationen müssten daher die Verbrechen sofort untersuchen und entsprechende Schritte einleiten. Angesichts der grässlichen Verbrechen dürfe der UN-Sicherheitsrat seine Augen nicht länger verschließen.

Sowohl die Anklagen als auch die Forderungen von Amnesty sind nicht neu. Bereits im August hatte die Organisation den Tod von 18.000 Menschen in syrischen Gefängnissen angeprangert. Auch sie seien schwerer Folter ausgesetzt gewesen. Eine Verurteilung des Assad-Regimes im Sicherheitsrat wurde aber stets von Russland und China verhindert. Leider ist davon auszugehen, dass Moskau auch künftig seine schützende Hand über den syrischen Verbündeten legen wird. Nach der Eroberung von Aleppo hat sich das Assad-Regime stabilisiert. Sein Sturz kann mittelfristig ausgeschlossen werden. (Wrase)

Der gesamte ai-Bericht zum Nachlesen:

Der Krieg in Syrien

310.000 Tote zählt die UNO in Syrien, seit dort vor mittlerweile fast sechs Jahren blutige Kämpfe ausgebrochen sind.

5 Millionen Menschen sind auf der Flucht, hinzu kommen mehr als acht Millionen intern Vertriebene.

Wirtschaftliche Folgen: Beobachter schätzen, dass Syrien rund 250 Milliarden Euro an Wirtschaftskraft eingebüßt hat.

Lebenserwartung: Die Lebenserwartung ist um 15 Jahre gesunken.

Soziale Folgen: Rund zwei Millionen Mädchen und Buben gehen nicht mehr zur Schule. Helfer sprechen bereits von einer "verlorenen Generation".

1 Kommentar (27345) · 08.02.2017 00:23 Uhr von jago· 08.02.2017 00:23 Uhr Amnesty meint es gut, aber das nutzt nichts. Amnesty erreicht nur die Pharisäer "Seht her, dass wir nicht so sind wie die da" aber die Nützlichen Idioten der Welt, die den Mächtigen die Drecksarbeit exekutieren und drauf stolz sind, erreicht Amnesty International seit der Gründung nicht. Antwort schreiben

