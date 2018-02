Malediven: Bizarrer Machtkampf im Urlaubsparadies

MALÉ. Präsident Abdulla Yameen verhängte den Ausnahmezustand und ließ zwei Höchstrichter verhaften

Tausende demonstrieren in der Hauptstadt Malé gegen die Regierung. Bild: Reuters

Für viele Österreicher sind die Malediven ein Urlaubsparadies. Doch derzeit spielt sich auf den Inseln im Indischen Ozean ein bizarrer Machtkampf ab. Unmittelbar nachdem Präsident Abdulla Yameen gestern den Ausnahmezustand verhängt hatte, rückten Sicherheitskräfte aus und verhafteten zwei Richter des Obersten Gerichts sowie den früheren Diktator Abdul Gayoom – einen Halbbruder Yameens, mit dem dieser mittlerweile verfeindet ist.

Die Krise war vergangene Woche eskaliert. Der Oberste Gerichtshof hatte am Freitag verfügt, mehrere Oppositionspolitiker aus der Haft zu entlassen, zwölf suspendierte Parlamentarier sollten zudem ihre Mandate wieder aufnehmen dürfen. Kehren sie ins Parlament zurück, hätte Yameen aber dort keine Mehrheit mehr.

Die Parlamentarier waren zur Opposition übergelaufen. Das Gericht ordnete des Weiteren an, die Haftstrafe gegen den früheren, demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Nasheed aufzuheben. Nasheed, der lange im Gefängnis gesessen hatte, war 2008 zum Präsidenten gewählt worden.

Berühmt wurde er durch eine Kabinettssitzung, die er unter Wasser abhielt, um auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam zu machen. Außerdem steht Nasheed für demokratische und rechtsstaatliche Reformen. 2012 gab er sein Amt nach einer Meuterei von Sicherheitskräften auf. Ein Jahr danach verlor Nasheed eine umstrittene Wahl gegen Yameen. 2015 wurde er wegen angeblicher terroristischer Aktivitäten zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt, angeblich auf persönliche Anordnung Yameens.

In Sri Lanka im Exil

Nasheed lebt derzeit im Exil in Sri Lanka. Kurz nach dem Urteil des Obersten Gerichts gab er sich optimistisch – auf den Malediven stehen in diesem Jahr Präsidentschaftswahlen an, und Nasheed kündigte in einem Fernsehinterview an, wieder anzutreten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema