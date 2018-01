Kurden beklagen "russischen Verrat"

DAMASKUS. Um die türkische Offensive abzuwenden, wollte Moskau Zugeständnisse

Türkische Truppen in Syrien Bild: APA/AFP/NAZEER AL-KHATIB

Mit ohrenbetäubenden Kriegsmärschen hat eine in osmanischen Uniformen aufmarschierte Militärkapelle die türkischen Truppen nach Syrien "verabschiedet". Unermüdlich schwört der türkische Präsident Erdogan Armee und Bevölkerung auf die Ziele der "Operation Olivenzweig" ein, nämlich die Befreiung der syrischen Region Afrin von der "Unterdrückung durch Terroristen".

Dass die syrisch-kurdischen "Verteidigungsmilizen" (YPG) im Grenzgebiet zur Türkei durchaus populär sind, darf in der Türkei nicht berichtet werden. "Die Verbreitung von Feindpropaganda", heißt es, ist verboten. Die türkische Öffentlichkeit erfährt daher auch nicht, dass der Vorstoß der eigenen Truppen auf heftigen Widerstand stößt. Gezeigt werden von den Staatsmedien dagegen die zur Unterstützung der türkischen Armee eingesetzten syrischen Rebellen. Zu ihren Aufgaben gehört auch die Bekämpfung der IS-Terrormiliz, die es in Afrin freilich niemals gab. Garant dafür war die YPG, deren Sprecher warnen, dass der Islamische Staat im Schlepptau der türkischen Armee in Syrien wieder Fuß fassen könnte.

Mehr als zwei Jahre lang hatten IS-Terroristen die türkisch-syrische Grenze "gesichert". Erst nachdem die Dschihadisten von der mit US-Luftunterstützung operierenden YPG vertrieben worden waren, hatten die türkischen Streitkräfte im Sommer 2016 erstmals die Grenze zu Syrien überschritten. Der Operation "Schild des Euphrat" folgt nun die "Operation Olivenzweig", für deren Zustandekommen die YPG "russischen Verrat" verantwortlich macht.

Man sei von den Russen "verkauft worden". Russische Diplomaten bestreiten dies. Um die Offensive der Türken abzuwenden, habe Moskau der YPG die Stationierung von Truppen entlang der Grenze vorgeschlagen. Als Gegenleistung sollen Moskau und Damaskus die Kontrolle über die von der YPG kontrollierten Ölfelder in Syrien verlangt haben, was von der kurdischen Seite abgelehnt worden sei. (Wrase)

