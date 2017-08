Kritik an Trumps lascher Reaktion

CHARLOTTESVILLE. Der US-Präsident hat den Gewaltausbruch in Charlottesville nur halbherzig verurteilt.

Mit diesem Auto fuhr der 20-jährige Neonazi absichtlich in eine Gruppe Menschen, die gegen den Aufmarsch der Rechtsextremen protestiert hatte. Bild: APA

Ein Aufmarsch von mehreren tausend Rechtsextremisten in der US-Stadt Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia hat am Wochenende blutig geendet: Nach Angaben der Polizei starb eine 32-jährige Frau, als ein Fahrzeug absichtlich in eine Gruppe Menschen raste, die gegen die Kundgebung protestierte. Der Fahrer, ein 20-jähriger Neonazi aus Ohio, wurde unter Totschlagsverdacht festgenommen.

US-Präsident Donald Trump verurteilte zwar die "ungeheuerliche Gewalt", erwähnte dabei die Kundgebung der Rechtsextremen aber nicht direkt. Stattdessen sprach er pauschal von "Gewalt von vielen Seiten". Diese halbherzige Distanzierung löste in den USA breite Empörung aus – sogar unter den Republikanern.

"Mr. President, wir müssen das Böse beim Namen nennen. Dies waren weiße Rassisten und dies war einheimischer Terrorismus", schrieb etwa der republikanische Senator Cory Gardner. Und der dienstälteste republikanische Senator Orrin Hatch forderte: "Wir müssen das Übel beim Namen nennen. Mein Bruder hat nicht sein Leben im Kampf gegen Hitler gegeben, damit Nazi-Gedankengut hier zuhause ohne Widerstand akzeptiert wird."

Video: ORF-Korrespondent Robert Uitz-Dallinger berichtet aus Washington, ob Trump zum Charlottesville-Drama absichtlich keine klaren Worte gefunden hat.

"Hier ist kein Platz für euch"

Der demokratische Gouverneur von Virginia, Terry McAuliffe, richtete eine äußerst scharf formulierte Botschaft an die Rechtsextremisten. "Ihr seid hier nicht willkommen", sagte er auf einer Pressekonferenz. "Geht nach Hause. Nehmt euren Hass und eure Vorurteile mit. Es gibt hier keinen Platz für euch, und es gibt keinen Platz für euch in Amerika."

Trumps Vorgänger Barack Obama schrieb auf Twitter: "Niemand wird mit Hass auf eine andere Person wegen ihrer Hautfarbe, ihres Hintergrunds oder ihrer Religion geboren." Trumps unterlegene Wahlkampfgegnerin Hillary Clinton twitterte ebenfalls: "Jede Minute, in der wir dies durch stillschweigende Ermunterung oder durch Nicht-Handeln hinnehmen, ist eine Schande."

Video: Politiker beider US-Parteien verurteilten die Gewalt ausdrücklich. Einer ließ diese Eindeutigkeit vermissen - Präsident Donald Trump. ORF-Korrespondent Uitz-Dallinger mit einer Analyse.

Statue als Stein des Anstoßes

Das Wiesenthal-Zentrum verurteilte die Gewalt als "Terror". Es rief US-Spitzenpolitiker dazu auf, "die extreme Alt-Right-Bewegung und die weißen Nationalisten, die Hass, Misstrauen und Gewalt säen, eindeutig zu verurteilen".

An der Kundgebung unter dem Motto "Vereinigt die Rechte" hatten mehrere tausend Menschen aus verschiedenen ultrarechten Gruppen teilgenommen, wie Angehörige der "Alt-Right"-Bewegung, Neonazis und Ku-Klux-Klan-Anhänger. Unter ihnen war auch der ehemalige Ku-Klux-Klan-Führer David Duke. Anlass der Demonstration war ein Stadtratsbeschluss, eine Statue des Konföderierten-Generals Robert E. Lee aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg (1861 bis 1865) zu entfernen.

Die zwei Autostunden von Washington entfernte Stadt gilt als Hochburg der US-Demokraten, nach CNN-Angaben stimmten dort bei der Präsidentenwahl 80 Prozent für Trumps demokratische Herausforderin Hillary Clinton. Die Konföderierten (Südstaaten) hatten für den Fortbestand der Sklaverei gekämpft.

"Erfüllen Trumps Versprechen"

Duke wurde auf einem vom "Indianapolis Star" geposteten Video gezeigt, wie er sagte, die Demonstranten wollten sich "unser Land zurückholen". Damit wollten sie "die Versprechen von Donald Trump erfüllen".

Nach Fernseh- und Augenzeugenberichten waren mehrere Kundgebungsteilnehmer mit Baseballschlägern gekommen. Schon Stunden vor der Veranstaltung kam es zu heftigen Prügeleien mit Gegendemonstranten. Die mutmaßlich gezielte Autoattacke ereignete sich nach Medienberichten, als ein Großteil der Kundgebungsteilnehmer bereits abgezogen war und die Gegendemonstranten einen eigenen Protestzug bildeten.

