Kreml-Kritiker Alexey Nawalny festgenommen

europa04,

denke einmal ehrlich nach was eure Schulderkennung der FPÖ, aber eine Schuldzuweisung an den Bundeskanzler der ÖVP eigentlich bedeutet:

Es ist nicht der ehrliche Wunsch, eine tatsächliche Lösung, das Blaue Problem zu lösen, sondern nur, warum wurde die SPÖ nicht als Koalitionspartner auserkoren.

Mit dieser Kern-SPÖ, das wäre der einfachste Weg für unser Land gewesen. Da wäre halt der Stillstand Österreichs für die nächste Zeit wieder vorprogrammiert gewesen und das wäre garantiert die dümmste Lösung für unser Land gewesen.



Eine Koalition mit der FPÖ hat zumindest die Chance, Österreich neu zu bewegen, aus dem alten Roten Trott herauszukommen und neue Wege zu einem Erfolg zu gehen. Das Risiko sind eben die vielen Gesinnungen innerhalb der FPÖ. Hier ist Vorsicht geboten. Vorsicht von allen, vom Bundespräsidenten bis zum Bürger muss beobachtet und aufgezeigt werden, was falsch läuft in dieser, nicht alleine von den Burschenschaften, auch von Neonazis infiltrierten Partei FPÖ.