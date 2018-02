Kosovo: Zehn Jahre unabhängig, aber kein Streitende in Sicht

BELGRAD/PRISTINA/BRÜSSEL. Entscheidende Frage bleibt, wie soll die Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und der ehemaligen Provinz ausschauen?

Für Serbien ist das Thema Kosovo auch am heutigen zehnten Jahrestag von dessen Unabhängigkeit äußerst heikel. Auch die neue EU-Erweiterungsstrategie, mit der Brüssel den sechs Westbalkanstaaten erstmals seit Jahren wieder ernsthaft einen EU-Beitritt in Aussicht stellt – den Spitzenreitern Serbien und Montenegro sogar schon bis 2025 –, führt dieser Tage in Belgrad fast immer nur zur Frage: Wie soll die Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und der einstigen Provinz ausschauen?

Doch EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn kann und will dafür keine Blaupause liefern, erklärte er jüngst in Belgrad. Verhandlungen dazu laufen – wenn auch stockend – unter Federführung der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini. "Wir werden den Kosovo niemals anerkennen", sagt ein Journalist einer regierungsnahen serbischen Zeitung.

Das hat die EU-Kommission auch nicht zur Bedingung für den EU-Beitritt gemacht. Dies nicht nur deshalb, weil eine Aussöhnung auch knapp 20 Jahre nach Ende des Kosovo-Krieges (13.000 Tote) fast unmöglich scheint. Auch fünf Mitgliedsstaaten der EU, darunter Spanien und Griechenland, erkennen den Kosovo nicht an.

Die Hardliner in Serbien setzen auf die Spanier, die gerade gegen die Abspaltung Kataloniens kämpfen. Vor dem serbischen Parlament hängt ein 30 Meter langes Transparent, das sich gegen einen EU-Beitritt des Kosovo wendet. "No pasaran", steht darauf auf Spanisch. "Sie werden nicht durchkommen."

Der völkerrechtliche Status des Kosovo ist nach wie vor umstritten. Am 17. Februar 2008 proklamierte das Parlament die Unabhängigkeit des Territoriums. 112 der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erkennen die Republik Kosovo mittlerweile als unabhängig an. Doch auch zehn Jahre später gehört der Kosovo zu den ärmsten Gebieten Europas. Zudem ist er nach wie vor gespalten. Ethnische Albaner und Serben schüren den Konflikt. Besonders tief sind die Gräben in der Stadt Mitrovica. (graf)

