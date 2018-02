"Können nicht nur Zuschauer sein"

SOFIA. Außenministerin Karin Kneissl im OÖNachrichten-Interview.

Karin Kneissl Bild: APA

Außenministerin Karin Kneissl warnt im OÖN-Interview am Rande des EU-Treffens in Sofia vor der immer unübersichtlicheren Situation in Syrien und im Nahen Osten.

OÖN: EU-Außenbeauftragte Mogherini bezeichnet die Lage im Nahen Osten als "äußerst ernst". Was ist schlimmer geworden?

Karin Kneissl: Im September hat es danach ausgesehen, dass sich der Krieg dem Ende zuneigt, wegen allgemeiner Erschöpfung von Bevölkerung und Drahtziehern. Wir hatten eine Stabilisierung in den Deeskalationszonen. Wir sind jetzt in einer völlig anderen Situation. Nach der territorialen Vertreibung des IS brechen die vielen internen Konflikte in der gemeinsamen Militäroperation wieder auf. Seit Tagen haben wir eine verschärfte Komponente durch Israel. Wir haben die zwei größten NATO-Armeen gegenüberstehen. Das ist längst keine regionale Krise mehr. Einige Kollegen warnen bereits vor einem "Krieg durch Zufall". Der Krieg in Syrien war von Anfang an ein Stellvertreterkrieg. Jetzt hat kaum mehr eine Partei den Überblick und die Einflussmöglichkeit, die Stellvertreter zurückzurufen.

Frankreich hat jetzt sogar mit Intervention gedroht, sollten Chemiewaffen zum Einsatz gekommen sein.

Ich vermeide den Begriff der roten Linie, weil das ein Ultimatum ist und man sich fragt, was dann? Das hatten wir 2013, und jetzt ist die Situation noch verworrener. Grundkonsens ist, den UN-Sondergesandten Staffan de Mistura zu unterstützen. Ich bewundere dessen Beharrlichkeit, die Gesprächskanäle offen zu halten. Die Kanäle sind offen, doch es eskaliert die Lage. Mittlerweile treten viele Drahtzieher selbstbewusster auf. Ich denke an den Iran, und es muss nicht die Regierung sein. Das alles macht die Lage verdammt kompliziert.

Ihre Prognose?

Traue ich mir zurzeit keine zu. Wenn man ein bisschen optimistisch sein will, könnte man sagen, das ist in dieser Brutalität die letzte Phase eines Krieges, der sich ausläuft. Vielleicht ist es auch der Auftakt zu einer neuen Dimension.

Was kann Europa tun?

Europa ist mit den Nahostproblemen auf historische, geographische und menschliche Art und Weise ganz eng verknüpft. 2015 ist uns bewusst geworden, dass man zu Fuß von Damaskus nach Mitteleuropa gehen kann. Jahrhundertelang haben die Menschen das umgekehrt als Pilger gemacht. Wir kommen dem Konflikt nicht aus und werden uns damit beschäftigen müssen. Wir werden den Kontakt zu den vielen Drahtziehern suchen müssen – wir können nicht nur Zuschauer sein.

Was muss passieren?

Wir müssten eine Arbeitsaufteilung suchen, wer mit wem die Kontakte knüpft.

Droht eine neue Flüchtlingswelle?

Bei den bisherigen Kriegen und Konflikten sind die Menschen immer in der Region geblieben. Das hat sich 2015 geändert, es gab viele Ursachen dafür. Ob sich jetzt die Menschen wieder aus der Region hinaus in Bewegung setzen, wird man sehen. Das ist keine ausgemachte Sache.

