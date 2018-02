Knappe Mehrheit der SPD-Anhänger für Große Koalition

BERLIN. Wenige Tage vor dem Ende des SPD-Mitgliederentscheids spricht sich einer Umfrage zufolge eine knappe Mehrheit von 56 Prozent der SPD-Anhänger für eine Neuauflage der großen Koalition in Deutschland aus.

Deutschland hat wieder eine Regierung: CSU-Vorsitzender Horst Seehofer, Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD-Chef Martin Schulz haben sich am Mittwoch auf eine Neuauflage der Großen Koalition geeinigt. Bild:

Von den Unionsanhängern wünschen sich dies 63 Prozent, wie aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des RedaktionsNetzwerks Deutschland hervorgeht.

Das für den SPD-Vorstand bindende Ergebnis der Mitgliederbefragung will die Partei am Sonntag bekanntgeben. Wenn an dem Tag Bundestagswahl wäre, müsste die SPD der Umfrage zufolge im Vergleich zum September vergangenen Jahres (20,5 Prozent) herbe Verluste einstecken. Sie liegt in der aktuellen Wählergunst gleichauf mit der AfD: Beide Parteien kommen zurzeit auf jeweils 16 Prozent. Die Union ist mit 32 Prozent stärkste Kraft. Grüne und Linke kommen auf je zwölf Prozent. Die FDP liegt demnach bei acht Prozent und verliert gegenüber der letzten Bundestagwahl 2,7 Prozentpunkte.

