Klarer Oppositionssieg bei Testwahl in Ungarn

BUDAPEST. Die Partei von Ministerpräsident Orbán musste eine überraschend deutliche Wahlschlappe hinnehmen.

Überraschung vor der im April anstehenden Parlamentswahl in Ungarn: Mit einem Erdrutschsieg gewann die Opposition die Bürgermeister-Zwischenwahl in der südostungarischen Stadt Hodmezövasarhely. Der parteilose Péter Márki-Zay, hinter den sich die Opposition vereint gestellt hatte, setzte sich mit 57,5 Prozent der Stimmen gegen den interimistischen Amtsinhaber Zoltán Hegedüs von der Regierungspartei Fidesz mit 41,6 Prozent durch.

Die Wahl in der 47.000-Einwohner-Stadt im Südosten des Landes galt als wichtiger Stimmungstest für die Parlamentswahl am 8. April. Denn erstmals hatten sich alle ansonsten zerstrittenen Oppositionsparteien zusammengeschlossen. Selbst so unterschiedliche Parteien wie die Sozialisten (MSZP) oder die rechtsradikale Jobbik ("Die Besseren") traten gemeinsam gegen die allmächtige Regierungspartei Fidesz von Staatspräsident Viktor Orbán an.

Die Macht von Fidesz sei nicht so stabil, wie dies scheine, kommentierten Medien. Der Tiefschlag für Fidesz ist auch deswegen so spektakulär, weil Hodmezövasarhely eine Hochburg der Regierungspartei und die Heimatstadt von Orbáns engem Vertrauten und Bürochef Janos Lazar ist. Bei der letzten Kommunalwahl 2014 war Fidesz dort auf 61 Prozent gekommen.

Die rechtsradikale Jobbik-Partei feierte den Wahlerfolg bereits als "Trendumkehr" und "große Siegeshoffnung" für die Parlamentswahl am 8. April. Laut Umfragen konnte Orbán bislang mit mehr als 50 Prozent und seiner dritten Wiederwahl als Regierungschef rechnen. Sollte die Opposition sich nun aber auch landesweit zu einem koordinierten Auftreten durchringen, dann dürfte es für die Orbán-Partei knapp werden. Die Zweidrittelmehrheit wäre in Gefahr.

Korruptionsskandal

Hinzu kommt, dass Fidesz durch einen Korruptionsskandal zuletzt herbe Rückschläge hinnehmen musste. Orbáns Schwiegersohn soll sich Millionen durch manipulierte Ausschreibungen zugeschanzt haben. Die EU-Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf empfiehlt der EU-Kommission, von Ungarn EU-Förderungen in Höhe von 39 Millionen Euro zurückzufordern.

