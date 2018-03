Kim überraschte bei China-Besuch mit Signal in Richtung atomarer Abrüstung

PEKING. Nordkoreas Diktator holte sich in Peking aber auch Rückendeckung im Konflikt mit den USA.

Kim Jong-un mit seiner Gattin Ri Sol-ju (li.) beim Empfang durch Chinas Staatschef Xi Jinping und dessen Gattin Peng Liyuan in der Großen Halle des Volkes. Bild: APA/AFP/KCNA VIA KNS/-

Ist er an Bord oder nicht? Darüber spekulierte am Dienstag noch die ganze Welt, als Fotos von einem "Panzer"-Zug aus Nordkorea in Peking auftauchten. Gestern bestätigte das offizielle China schließlich den Besuch von Nordkoreas Diktator Kim Jong-un in Peking. Kim sei auf Einladung des chinesischen Staatschefs Xi Jinping zusammen mit seiner Frau Ri Sol-ju in die chinesische Hauptstadt gekommen und habe sich von Sonntag bis Mittwoch dort aufgehalten, berichtete die chinesische Staatsagentur Xinhua.

Bei mehreren Gesprächen habe Chinas Staatschef die Bedeutung der Freundschaft der beiden Nachbarstaaten betont, hieß es. Xi würdigte zudem die "positiven Veränderungen" auf der koreanischen Halbinsel, wobei China weiterhin am Ziel der Entnuklearisierung sowie an der Lösung von Problemen durch Dialog festhalte.

Kim deutete mögliche Wege zur Lösung des Atomkonflikts an. "Die Frage der Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel kann gelöst werden, wenn Südkorea und die USA auf unsere Bemühungen mit Wohlwollen reagieren, eine Atmosphäre des Friedens und der Stabilität schaffen, während gleichzeitig progressive und synchrone Schritte in Richtung des Friedens ergriffen werden", wird der nordkoreanische Diktator zitiert.

Strategisch gilt die Reise als genialer Schachzug des Diktators. Kim könnte sich durch eine Aussöhnung mit China zusätzlichen diplomatischen Spielraum verschaffen. Denn China hatte sich zuletzt an immer schärferen wirtschaftlichen Sanktionen gegen Nordkorea beteiligt.

Trump: Druck aufrechterhalten

US-Präsident Donald Trump will auch nach dem chinesisch-nordkoreanischen Spitzentreffen den Druck auf Nordkorea aufrechterhalten. Die "maximalen Sanktionen" müssten auf jeden Fall fortgesetzt werden, twitterte Trump. Es gebe eine "gute Chance", dass das nordkoreanische Regime seine Atomwaffen aufgebe.

Trump berichtete, dass er von seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping über dessen Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un unterrichtet worden sei. Xi habe ihm mitgeteilt, dass die Unterredung "sehr gut" verlaufen sei und Kim sich bereits auf das Treffen mit Trump freue. Die Begegnung soll wohl im Mai stattfinden.

"Rail Force One"

Nach etwas mehr als sieben Jahren an der Spitze Nordkoreas hat Kim Jong-un seine erste Auslandsreise unternommen. Das erste Anzeichen für diesen seltenen Ausflug waren die Sichtungen eines gepanzerten Zuges in China. Auch sein Vater Kim Jong-il und sein Großvater Kim Il-sung bevorzugten solche präparierten Waggons für ihre Reisen inner- und außerhalb Nordkoreas.

Kim Jong-il war bekannt für seine Flugangst, was seine Reisen nach China und Russland beschränkte. 2011 legte er bei einem Chinabesuch 6000 Kilometer in seinem gepanzerten Zug, einer Art „Rail Force One“ zurück.

Bei seiner Chinareise konnte Kim Jong-un allerdings nicht auf die geschichtsträchtigen Waggons seiner Vorfahren zurückgreifen. Sie sind im Kumsusan Mausoleum in Pjöngjang, wo die beiden ehemaligen Machthaber aufgebahrt sind, ausgestellt – ebenso wie der Macintosh-Computer von Kim Jong-ils Schreibtisch.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema