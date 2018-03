Kim Jong-un verspricht in China atomare Abrüstung

Kim hielt sich von Sonntag bis Mittwoch in China auf und führte dort Gespräche mit Staatschef Xi Jinping, wie die amtlichen Nachrichtenagenturen beider Länder meldeten. Kim bekannte sich demnach unter Bedingungen zu einem Atomwaffen-Verzicht.

Es war Kims erste Auslandsreise und sein erstes Treffen mit Xi, seit er im Jahr 2011 die Macht in Nordkorea übernommen hat. Laut KCNA handelte es sich um einen inoffiziellen Besuch, allerdings wurde Kim von seiner Frau Ri Sol-ju sowie mehreren nordkoreanischen Regierungsvertretern begleitet und mit militärischen Ehren empfangen.

Kim erklärte laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua, dass er sich "der Denuklearisierung verpflichtet" fühle. Eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel sei möglich, "wenn Südkorea und die USA mit gutem Willen auf unsere Bemühungen reagieren, eine Atmosphäre des Friedens und der Stabilität schaffen und fortschrittliche und gleichzeitige Maßnahmen für die Umsetzung von Frieden ergreifen".

US-Präsident Donald Trump erklärte im Kurzbotschaftendienst Twitter, Xi habe ihn über das Treffen informiert. Es sei nach Angaben des chinesischen Präsidenten "sehr gut" verlaufen. "KIM freut sich auf die Zusammenkunft mit mir", erklärte der US-Präsident mit Blick auf ein geplantes Gipfeltreffen. Zugleich betonte der US-Präsident, bis dahin müsse auf die Führung in Pjöngjang "um jeden Preis" weiterhin mit Sanktionen maximaler Druck ausgeübt werden. Es gebe eine "gute Chance", dass Kim auf seine Atomwaffen verzichte.

Received message last night from XI JINPING of China that his meeting with KIM JONG UN went very well and that KIM looks forward to his meeting with me. In the meantime, and unfortunately, maximum sanctions and pressure must be maintained at all cost!