Kim Jong-un droht mit wenig Potenzial

PJÖNGJANG/WASHINGTON/PEKING. Nordkoreas Armee ist die viertgrößte der Welt, jedoch veraltet ausgerüstet.

Ausschau nach dem Feind Bild: Reuters

Chinas Präsident Xi Jinping mahnt angesichts wachsender Spannungen zu einer friedlichen Lösung im Streit über eine atomare Bewaffnung Nordkoreas. Nach Entsendung eines US-Flugzeugträgers in die Region unterstrich Xi Jinping am Mittwoch in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump, dass China am Ziel einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel festhalte, um Frieden und Stabilität zu wahren.

Unterdessen geht das Säbelrasseln von Diktator Kim Jong-un weiter. Man sei zu "jeder von den USA gewünschten Art des Krieges bereit", hieß es aus Pjöngjang. Unklar ist, ob Kim zum 105. Geburtstag seines Großvaters Kim Il-sung am Samstag einen weiteren Raketentest durchführen lassen wird.

Aber wie stark ist Nordkorea als Militärmacht? Für Insider bieten die Streitkräfte des stalinistischen Landes ein Bild der Widersprüche. Auf der einen Seite wachsende Erfolge in Atomwaffentechnik sowie bei ballistischen Raketen. Auf der anderen Seite mit 1,17 Millionen Soldaten die viertgrößte Armee der Welt, ausgestattet aber großteils nur mit Waffen aus der früheren Sowjetunion oder China, oftmals noch aus den 1950er Jahren.

Dazu kommt, dass das Luftverteidigungssystem nicht leistungsfähig ist – trotz mehr als 1300 Kampfjets (meist alte MIG 29) und der Marine (darunter 70 U-Boote) fehlt es an Training im offenen Meer. Wie viel Geld Kim in seine Armee steckt, ist unklar. 4,2 Milliarden Dollar waren es angeblich 2014 – immerhin 24 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Im Vergleich zu den USA ist das so gut wie nichts. Die ließen sich alleine ihren neuesten Flugzeugträger USS Gerald R. Ford rund 13 Milliarden Dollar kosten. (eku)

Video: ORF-Außenepolitik-Experte Andreas Pfeifer analysiert die spannungsgeladene Situation zwischen Nordkorea und den USA.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 3 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema