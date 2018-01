"Kein Schritt zurück": Erdogan hält an Syrien-Offensive fest

ANKARA / DAMASKUS. Er habe Rückendeckung aus Russland, betont der türkische Präsident – Syriens Armee soll Giftgas gegen Rebellen eingesetzt haben.

Trotz wachsender internationaler Kritik setzt die Türkei ihre Offensive gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in der syrischen Grenzregion Afrin mit voller Härte fort. "Wir werden keinen Schritt zurückweichen", stellte Präsident Recep Tayyip Erdogan vor der gestrigen Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu Syrien klar. Für die Militäraktion habe er die Rückendeckung Russlands, betonte er.

Auch am mittlerweile dritten Tag der Offensive in Afrin nahm die türkische Artillerie wieder kurdische Stellungen unter Beschuss. Dabei seien in der Nacht zu Montag auch zwei YPG-Stellungen zerstört worden, hieß es aus Ankara. Laut der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei den türkischen Luftangriffen in den letzten Tagen 21 Zivilisten getötet, darunter sechs Kinder.

Mit dem am Samstag gestarteten Einsatz will die Türkei eine 30 Kilometer tiefe Pufferzone entlang der Grenze schaffen. Ankara betrachtet die YPG als syrischen Zweig der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und damit als Terrororganisation. Die YPG ist aber ein wichtiger Verbündeter der USA im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS).

Mit Panzern aus Deutschland

Unterdessen wurde bekannt, dass die Türkei bei ihrer Offensive auch deutsche Panzer vom Typ Leopard 2 A4 im Einsatz hat. Eine offizielle Stellungnahme aus Deutschland gab es dazu nicht. Offenbar aus Rücksicht auf das Verhältnis zur Türkei vermied man in Berlin jegliche Kritik.

Chlorgas gegen Rebellen

Schwere Vorwürfe erhob eine Gruppe ziviler Rettungskräfte gegen die syrischen Regierungstruppen. Bei einem Bombardement in der Stadt Duma im östlichen Teil der Bewässerungsoase Ghuta sei das giftige Chlorgas freigesetzt worden. Mindestens 13 Personen hätten in der Rebellenenklave unter Erstickungsanfällen gelitten, hieß es.

Die syrische Armee hat den Einsatz von Chlor oder anderen Chemiewaffen stets bestritten. Nach Erkenntnissen der Vereinten Nationen (UN) hat die syrische Armee allerdings bereits wiederholt das Nervengift Sarin und auch Chlor eingesetzt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema