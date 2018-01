Katalanisches Parlament vertagte Wahl des Regionalpräsidenten

> "Der Parlamentspräsident würde sich zweifelsfrei haftbar machen, wenn die

> Gerichtsentscheidung nicht respektiert wird", sagte Rajoy.



Der rechtsextreme Rajoy hat die spanische Demokratie wieder zurückverwandelt in eine Einmächtediktatur nach dem Franko-Muster.



Die EU-Regierenden stehen in Brüssel ebenso belämmert da wie beim Orban. Sie werden auch beim Kurz und bei der FPÖ so dastehen.