Kandidat für Chefposten des US-Heeresamts zieht sich zurück

WASHINGTON. Der für den Chefposten des US-Heeresamts vorgeschlagene Milliardär Vincent Viola hat sich wegen Interessenskonflikten als Kandidat für das Amt zurückgezogen.

Vincent Viola (MItte) Bild: (Reuters)

Wie die "Military Times" am Samstag berichtete, bedankte er sich für das "Vertrauen", das US-Präsident Donald Trump in ihn gesetzt habe. Er sei nicht verfügbar, da seine Bestätigung durch den Kongress an Interessenskoniktenen scheitern könne.

Der "Washington Post" zufolge handelt es sich bei Viola um einen Milliardär, der mit seinem Hochfrequenzbörsenhandelsunternehmen Virtu Financial zu Reichtum gelangte und darüber hinaus das Hockeyteam Florida Panthers besitzt. Wie die "New York Times" kürzlich berichtete, hat er ein geschätztes Vermögen in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar (16,76 Milliarden Euro).

Unterstützung zugesagt

Der frühere Major der Armee sagte Trump und seiner Regierung sowie der Armee und ihren Veteranen trotz des Verzichts auf den Posten seine Unterstützung zu, wie die "Military Times" berichtete. US-Verteidigungsminister James Mattis zeigte sich in einer Erklärung "enttäuscht", er verstehe und respektiere Violas Entscheidung aber. Demnach will er Trump bald einen neuen Kandidaten für das Amt vorschlagen.

