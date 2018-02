Kalifornien erlaubt komplett selbstfahrende Autos

SACRAMENTO. Nach einer Testphase dürfen ab 2. April die ersten Fahrzeuge ohne Lenkrad und Pedal auf die Straßen des US-Bundesstaates.

Entwickler wie Waymo arbeiten an der Technik für komplett autonome Robotertaxis. Bild: waymo

Bisher musste stets ein Mensch am Steuer sitzen, um im Notfall eingreifen zu können. Nun dürfen in Kalifornien komplett autonome Autos auf die Straßen – ohne Lenkrad, ohne Pedale. Die Verkehrsbehörde des US-Bundesstaats kippte am Montag die bisherige Anforderung, dass für den Notfall stets ein Mensch als Sicherheitsfahrer am Steuer sitzen müsse.

Vom 2. April an können nun Lizenzen für Fahrzeuge ohne Menschen am Steuer beantragt werden, geht aus einer Mitteilung des Department of Motor Vehicles hervor.

Dabei muss allerdings bewiesen werden, dass die Autos Sicherheitsstandards erfüllen und zum Beispiel vor Cyberattacken geschützt sind. Und zumindest aktuell soll der Betrieb der Wagen per Funk überwacht werden und die Fahrzeuge sollen Daten aufzeichnen – ähnlich wie Flugschreiber in der Luftfahrt. Außerdem muss ein Verfahren für die Kommunikation mit einem Polizisten entwickelt werden, der ein Roboterauto stoppt.

Unter anderem Unternehmen aus dem kalifornischen Silicon Valley hatten sich für die Änderung starkgemacht. Entwickler wie die Google-Schwesterfirma Waymo arbeiten an der Technik für komplett autonome Robotertaxis. Aber auch General Motors stellte einen Prototyp ohne Lenkrad und Pedale vor. In Kalifornien haben bisher 50 Firmen aus aller Welt die Erlaubnis zum Testen selbstfahrender Autos erhalten. Auch deutsche Autohersteller sind darunter.

Robotertaxi-Dienst in Phoenix

Kalifornien prescht mit den neuen Vorschriften voran, während eine landesweite Regelung in Washington feststeckt. Auch andere Bundesstaaten ergreifen die Initiative: So bekam Waymo die Erlaubnis für den Aufbau eines ersten Robotertaxi-Dienstes in einem Stadtteil von Phoenix in Arizona.

Bisher erlauben die US-Bundesstaaten Michigan, North Carolina, Tennessee, Georgia, Texas, Colorado und Nevada Tests mit Autos ohne Lenkrad und Pedale.

Im US-Parlament müssen der Self Drive Act oder ein ähnlicher Gesetzesentwurf noch den Senat passieren, bevor die Regeln so oder in überarbeiteter Form in Kraft treten können.

