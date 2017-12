Jeder zweite Deutsche will Merkels vorzeitigen Abgang

BERLIN. Schleppende Regierungsbildung lässt Rückhalt schwinden.

Nur noch 36 Prozent der Bundesbürger wollen, dass Kanzlerin Angela Merkel die volle Legislaturperiode regiert. (AFP) Bild: APA/AFP/LUDOVIC MARIN

Die Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung in Deutschland lassen den Rückhalt für Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel in der Bevölkerung bröckeln. Nach einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts "YouGov" im Auftrag der Deutschen Presseagentur wünscht sich mittlerweile knapp jeder Zweite (47 Prozent), dass die CDU-Vorsitzende bei einer Wiederwahl zur Regierungschefin ihren Posten vor Ende der Wahlperiode 2021 räumt. Nur 36 Prozent wollen sie volle weitere vier Jahre im Amt sehen.

Kurz nach der Bundestagswahl war die Unterstützung für Merkel noch deutlich größer. In einer YouGov-Umfrage Anfang Oktober hatten sich nur 36 Prozent für einen vorzeitigen Abgang Merkels ausgesprochen. 44 Prozent sprachen sich damals dafür aus, dass sie ihren Posten bis zum Jahr 2021 behält.

Auch Wolfgang Kubicki, der Vize-Chef der FDP, nahm sich Merkel gestern zur Brust, der streitbare Liberale rief die Unionsparteien CDU und CSU zur personellen Erneuerung auf: "Mit Angela Merkels Rezepten der vergangenen zwölf Jahre wird Deutschland in Zukunft nicht bestehen können." Es gebe in der CDU eine ganze Reihe guter Leute, die für eine Erneuerung stünden, sagte er. Kubicki nannte das Präsidiumsmitglied Jens Spahn und den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther.

Wollte Merkel "Jamaika" nicht?

Es sei nicht seine Aufgabe zu sagen, Merkel müsse weg, so Kubicki. "Die Union muss selbst wissen, wie sie aus dem Jammertal der gut 30 Prozent rauskommen will." Zugleich machte er Merkel für das Scheitern der Jamaika-Gespräche verantwortlich: "Sie hat daran gebastelt, die Fortsetzung der Großen Koalition zu erreichen. Das ist ihr gelungen", sagte er in einem Interview mit der "Funke"-Mediengruppe. Die Chance für eine Neuauflage von Schwarz-Rot liege bei 80 Prozent.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar jago (37138) 28.12.2017 00:38 Uhr Auch in diesem Artikel geht es leider nicht um die Demokratie und um das Parlament sondern um die Staatsverwalter, die sich für den tollen Hecht halten, ohne den es gar keinen Staat gäbe.



Na und? Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema