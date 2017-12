Jeder zweite Deutsche für vorzeitigen Abgang Merkels

In Österreich das selbe, alle wünschten sich die alte Regierung zum teufel und nach der Wahl ist immer alles anders...

Mir ham imma so gwöht, wöh ma a jetzt so...



Solange jeder Angst hat vor Veränderungen die er aber haben will - ändert sich das Wahlverhalten nicht.



Alles schimpft der Inhaltslosen EU, aber 70% sind dafür...



Wenn die Fragestellung der Institute nicht so gefinkelt ausgelegt würden sondern das es die Menschen auch verstehen so gäbe es andere Ergebnisse.