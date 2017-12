Italiens Präsident Mattarella löste Parlament auf

ROM. In Italien ist die fünfjährige Legislaturperiode zu Ende gegangen. Nach einer Unterredung mit Premier Paolo Gentiloni sowie mit den Parlamentspräsidenten Pietro Grasso und Laura Boldrini löste Sergio Mattarella das Parlament auf.

Sergio Mattarella Bild: (AFP)

Damit ist der Weg zu Parlamentswahlen frei. Diese sollen am 4. März stattfinden, beschloss der der Ministerrat in Rom. Damit beginnt offiziell die Wahlkampagne in Italien. Die Regierung um Premier Paolo Gentiloni bleibt bis zu den Wahlen und dem Einsatz eines neuen Kabinetts im Amt.

Vor der Auflösung des Parlaments hatte Gentiloni bei seiner Pressekonferenz zum Jahresende eine Bilanz seiner Regierung und der Legislaturperiode gezogen.

