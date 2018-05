Italien: Koalition der EU-Kritiker steht

ROM. Nach zweitägigen Verhandlungen haben sich die rechte Lega und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung auf eine Regierungskoalition in Italien geeinigt.

Jurist Giuseppe Conte (R) mit "Fünf Sterne"-Chef Luigi Di Maio und Lega-Chef Matteo Salvini Bild: HO (FACEBOOK)

Zum Premierminister soll der Rechtsprofessor Giuseppe Conte aufrücken, der noch am vergangenen Sonntag mit der Regierungsbildung gescheitert war, hieß es aus Delegationskreisen. Neuer Wirtschaftsminister soll der Universitätsprofessor Giovanni Tria werden.

Verzichten muss die Lega allerdings auf den europaskeptischen Ökonomen Paulo Savona als Wirtschaftsminister, den der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella zuvor abgelehnt hatte. Nun soll dieser Medienberichten zufolge für Europäische Angelegenheiten zuständig sein. Der ehemalige Europaminister Enzo Moavero wird neuer Außenminister.

"Brüder" nicht Teil der Koalition

Nicht Teil des Bündnisses wird die Rechtspartei "Brüder Italiens", deren Parteichefin Giorgia Meloni im Vorfeld als Verteidigungsministerin gehandelt worden war. Die "Brüder Italiens" wollen eigenen Angaben zufolge das neue Kabinett aber nun "extern" unterstützen.

Die neue Regierung wurde 88 Tage nach der Parlamentswahl am 4. März gebildet. Nun ist wieder Staatspräsident Mattarella am Zug und muss über die neue Zusammenstellung des Kabinetts entscheiden. Der designierte italienische Premier und Wirtschaftsexperte Carlo Cottarelli, der noch am Montag vom Staatspräsidenten den Auftrag zur Bildung einer Übergangsregierung bekommen hatte, legte sein Amt am Donnerstag zurück.

Cottarelli traf am Abend zu einem Gespräch mit Mattarella zusammen. Eigentlich hätte Cottarelli als Übergangspremier am Mittwoch seine Ministerliste vorstellen sollen. Doch er und Mattarella beschlossen, mit der Bildung einer Übergangsregierung so lange abzuwarten, bis klar sei, ob sich die Parteien doch noch auf eine politische Regierung einigen.

Jurist Conte nahm Auftrag zur Regierungsbildung an

Nach der Parteien-Übereinkunft wird erwartet, dass Mattarella dem parteiunabhängigen Juristen Conte den Regierungsauftrag erteilt. Der Präsident lud diesen bereits zu einem Gespräch ein.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema