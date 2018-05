Iren stimmten klar für Lockerung des Abtreibungsverbots

"Mein Körper gehört mir - den kann ich tätowieren lassen, soviel ich will, den kann ich piercen lassen, soviel ich will, da kann ich Schönheitsop.machen lassen, so oft ich will.



Und abtreiben lassen kann ich auch, wann und sooft ich will. Keine Frau tut das aus Jux und Tollerei.

Die haben es ja nicht einmal nach einer Vergewaltigung erlaubt. Kann mich noch an die Diskussionen mit meiner Religionslehrerin erinnern, von wegen unschuldiges Kind. Als ob die Frau schuldig wäre. Ich bin sicher, dass kaum eine Frau sich so eine Entscheidung leicht macht.



Und nein - ich war zum Glück nie in der Lage, das entscheiden zu müssen. Jede sollte aber das Recht haben, über sich und ihr Leben selber entscheiden zu können.