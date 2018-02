Interview mit schwangerer Premierministerin empört Neuseeländer

Im Jänner hat die beliebte Politikerin ihr süßes Geheimnis gelüftet. Mit ihren 37 Jahren ist Ardern die jüngste Frau der Welt, die je eine Regierung führte. Dass sie ein Baby erwartet, scheint die Presse seither mehr zu interessieren als ihre politische Agenda. Ein Interview mit dem australischen TV-Format "60 Minutes" hat das kürzlich gezeigt.

"Alles, was kam, waren sexistische Kommentare und Baby-Talk", schrieb eine Frau auf Twitter, die sich politische Inhalte erhofft hatte. Interviewer Charles Wooley fragte die Premierministerin eingangs, wann denn der errechnete Geburtstermin sein wird. "Der 17. Juni", antwortete Ardern, und lächelte. Wooley legte nach, und meinte: "Jetzt werden viele Leute zurückrechnen, wann das Baby gezeugt wurde." Sichtlich überrascht ließ Ardern wissen: "Die Wahlen waren bereits vorbei." Mehr wollte sie ihrem forschen Gegenüber nicht verraten.

With an unexpected - but very exciting - pregnancy, when @jacindaardern gives birth in June, she’ll become the first elected female western leader to have a child in office. #60Mins pic.twitter.com/mCB9rxeT81