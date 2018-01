In der SPD wächst der Widerstand gegen eine Große Koalition

BERLIN. Parteichef Martin Schulz ringt verzweifelt um eine Mehrheit beim Sonderparteitag.

Schafft es SPD-Chef Martin Schulz, eine Mehrheit für die GroKo zu gewinnen? Bild: Reuters

Die SPD-Spitze muss bei ihrem Werben für die Zustimmung zu Koalitionsverhandlungen mit der Union einen weiteren Dämpfer einstecken: Mit den Berliner Sozialdemokraten sprach sich bereits der zweite Landesverband gegen die Bildung einer Großen Koalition aus. "Wir lehnen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union ab und appellieren an alle Delegierten zum Bundesparteitag, sich unserem Votum anzuschließen", erklärte der Berliner Landesvorstand. Die Berliner SPD stellt 23 der 600 Delegierten des Sonderparteitags, der am Sonntag in Bonn über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheidet.

Am Wochenende hatte bereits ein Landesparteitag der SPD in Sachsen-Anhalt mit knapper Mehrheit gegen Koalitionsverhandlungen gestimmt. Der Verband entsendet sechs Delegierte. Für Koalitionsverhandlungen haben sich hingegen die niedersächsische SPD-Spitze ausgesprochen, deren Landesverband mit 81 Delegierten die zweitgrößte Gruppe beim Parteitag stellt, sowie die Brandenburger SPD, die zehn Delegierte entsendet.

Auf NRW kommt es an

Entscheidend wird nun die Abstimmung in Nordrhein-Westfalen sein: Aus dem einwohnerstärksten Bundesland kommen mit 114 die meisten SPD-Delegierten. Dort rührte Parteichef Schulz am Montagabend die Werbetrommel. "Auch wenn Schulz gestern sehr detailliert die einzelnen Punkte des Sondierungspapiers vorgestellt hat, hat er uns nicht überzeugt", blieb die Unterbezirks-Vorsitzende Nadja Lüders weiter skeptisch. Lüders kritisierte, dass weder eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes noch eine Bürgerversicherung im Sondierungspapier stünden. SPD-Chef Schulz, der noch bis Sonntag durchs Land tourt und auch online um Zustimmung wirbt, bleibt optimistisch: "Wir haben eine Menge erreicht." Als Beispiele nannte er etwa Investitionen in Bildung, Verbesserungen bei der Kinderbetreuung oder die Entlastung von Familien. Seine Partei habe auch die Grundrente durchgesetzt. "Das ist ein ganz großer Verhandlungserfolg", sagte er. "Wenn wir die Regierung bilden können, wird das kommen." Schulz betonte: "Das wird es nur mit uns geben."

Die CDU von Kanzlerin Merkel zeigt sich inzwischen sogar offen für Nachverhandlungen mit den Sozialdemokraten. Die Sondierungen seien halbe Koalitionsverhandlungen gewesen – aber eben nur halbe, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Fraktion, Michael Grosse-Brömer. Natürlich könnten in Koalitionsverhandlungen auch neue Themen aufgerufen werden.

