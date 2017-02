In der EU müssen in 24 Sprachen alle Wörter sitzen

Wie fast alle, die sich professionell mit Sprachen beschäftigen, hat David Zelinger, Leiter des Übersetzungsdienstes für Deutsch im EU-Rat ein spezielles Gefühl für Worte.

OÖN-Korrespondentin Monika Graf frühstückt mit David Zelinger (Bild), dem Leiter des Übersetzungsdienstes für Deutsch im EU-Rat Bild: OÖN

Als gebürtiger Tscheche, der 1988 mit 21 nach Österreich geflüchtet war, in Wien sein Germanistikstudium fortgesetzt und eine neue Heimat gefunden hat, vielleicht noch mehr.

Auch bei solchen Kleinigkeiten, ob Österreich während der kommenden Ratspräsidentschaft die Sitzungen mit einem Servus, Grüß Gott oder Guten Tag einleiten wird. "Wir lassen uns überraschen", lacht er beim morgendlichen Kaffee in der Kantine des funkelnagelneuen Ratsgebäudes "Europa". Die richtigen Wörter, Formulierungen und Sätze sind in der EU enorm wichtig. Sind sie doch die Basis für Kompromisse – oder der Zündstoff für Konflikte, oder oft die – einzige – Waffe nach außen. Und: sie müssen in allen 24 Amts- und Arbeitssprachen der Union richtig sitzen und juristisch wasserdicht sein.

26 Übersetzer kümmern sich pro Sprache allein im Rat um diese Aufgabe. Bis zur großen Erweiterung 2004 waren es jeweils 55 für die 11 "alten" Sprachen; seither wurde auch im Übersetzerdienst eingespart, nicht mehr jeder Beistrich während der Verhandlungen wird übersetzt.

Im Vergleich zur EU-Kommission und zum EU-Parlament, wo der Ex-BBC- und ORF-Journalist seine EU-Karriere 2005 gestartet hat, ist der Sprachdienst des Rates mit 650 Übersetzern und 250 Assistenten eher klein dimensioniert. Seit kurzem arbeiten fünf Österreicher in Zelingers Abteilung. Ein Rekord und – 16 Monate vor dem EU-Vorsitz – ein Zufall, denn die Auswahlverfahren (das nächste für Deutsch im Sommer) laufen nach Sprachen, womit Deutsche zahlenmäßig immer im Vorteil sind.

Brüssel hat für Zelinger hohe aber nicht dieselbe Lebensqualität wie Wien, trotz Häuschen im grünen Stadtteil Woluwe-Saint-Lambert. Was er bei aller Internationalität vermisst, sind die Kaffeehäuser.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 12 x 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema