In Italien schlägt die Stunde der Populisten

ROM. Die Anti-System-Bewegung "Fünf Sterne" ist der große Sieger der Wahl in Italien, Spitzenkandidat Luigi Di Maio will regieren Auch der zweite Wahlsieger, die rechtspopulistische, fremdenfeindliche "Lega", stellt den Führungsanspruch.

Der viermalige Ex-Premier Silvio Berlusconi wurde im Wahllokal von einer Femen-Aktivistin erschreckt. Bild: APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Nach der Wahl in Italien bleibt kein Stein auf dem anderen: Die Europa-skeptische Anti-System-Partei "Fünf Sterne" erreichte 32,7 Prozent der Stimmen und ist somit der große Wahlsieger.

Luigi Di Maio, der 31 Jahre junge Spitzenkandidat, will regieren: "Wir haben die Verantwortung, Italien eine Regierung zu geben. Wir haben die historische Chance, konkrete Lösungen für Probleme zu finden, die Italien seit 30 Jahren belasten." Da keine Parteienallianz über die notwendigen Stimmen verfüge, um Italien zu regieren, sei seine Partei bereit, mit allen Kräften Gespräche zu führen.

Berlusconi schwer geschlagen

Doch auch der zweite Wahlsieger, die rechtspopulistische, fremdenfeindliche "Lega", stellt den Führungsanspruch. Mit knapp 18 Prozent der Stimmen schnitt die Partei von Matteo Salvini wesentlich besser ab als die mit ihr verbündete "Forza Italia" um Ex-Premier Silvio Berlusconi. Die lange Polit-Karriere von Berlusconi dürfte sich nun dem Ende zuneigen.

Die Lega werde sich um die Revision der EU-Verträge bemühen, betonte Salvini. "Das System der Währungsunion wird zu Ende gehen, und wir wollen darauf vorbereitet sein. Wir arbeiten, um einige EU-Verträge zu ändern", sagte der 44-Jährige. Eine Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung, die mit der Lega die Kritik an Brüssel teilt, schloss Salvini gestern kategorisch aus.

Desaster für Ex-Premier Renzi

Ex-Premier Matteo Renzi, der Spitzenkandidat des Mitte-links-Bündnisses, ist der große Verlierer des Wahlsonntags. Der 44-Jährige trat noch gestern zurück. Seine Regierungspartei "Partito Democratico" (PD) kommt auf nur rund 19 Prozent. Die Partei, der auch Ministerpräsident Paolo Gentiloni angehört, verlor auch wichtige Direktmandate in Hochburgen wie der Toskana oder in Umbrien. Bei der Wahl 2013 lag die PD noch bei 25,4 Prozent.

Zwei populistische Kräfte – die Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung – seien die wahren Sieger, sagte der Politologe Giovanni Orsina. Die Lega punkte im Norden und die Bewegung um den Komiker Beppe Grillo im Süden. "Die ewige Spaltung zwischen Nord- und Süditalien bleibt damit erhalten", analysierte Orsina. Die Wahlverlierer seien proeuropäische und regierungsfähige Parteien wie die "Forza Italia" und der PD um Matteo Renzi.

Da keine Einzelpartei oder Parteien-Koalition die Absolute erhalten hat, dürften die Verhandlungen zur Regierungsbildung in Rom besonders kompliziert werden – und sehr lange dauern. Mitverantwortlich dafür ist das neue, sehr komplexe Wahlrecht, das einen Urnengang mit einem klaren Gewinner fast unmöglich macht.

Gentiloni bleibt vorerst im Amt

Die Demokratie werde so "untergraben", denn der Wähler bekomme dadurch immer eine Regierung vorgesetzt, die er nicht gewählt habe, so lautet der Hauptvorwurf. Und so könnte es auch dieses Mal so kommen, dass die Sozialdemokraten unter dem aktuellen sozialdemokratischen Premier Paolo Gentiloni bis auf Weiteres an der Macht bleiben. Mit dem unklaren Wahlausgang wird wahrscheinlicher, dass Gentiloni weitermacht.

Für viele Italiener wäre das ein weiterer Beweis dafür, dass die Politiker sowieso machen, was sie wollen – egal, was die Wähler entschieden haben.

Europas Rechtspopulisten jubeln, Brüssel mahnt

Noch bevor die Wahlergebnisse in Italien ausgezählt waren, kamen bereits die ersten Gratulationen von Europas führenden Rechtspopulisten und Europa-Kritikern. „Die Europäische Union wird eine schlechte Nacht haben“, twitterte die Parteichefin des französischen Front National, Marine Le Pen, noch am Wahlabend. „Congratulations“, schrieb auch der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders. FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky zeigte sich „sehr erfreut“: Die von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker verfolgte Politik sei „nicht mehr kommunizierbar“, sagte er.

In Brüssel wollte man sich zunächst nicht offen zum Wahlausgang äußern. „Wir haben Zuversicht in Präsident Sergio Mattarella, die Bildung einer stabilen Regierung herbeizuführen“, blieb die EU-Kommission gestern vage. Doch Kommissionspräsident Juncker hatte bereits vor der Wahl gemahnt: „Das Worst-case-Szenario könnte sein, dass es keine einsatzfähige Regierung in Italien gibt.“

„Wir hoffen auf eine pro-europäische Regierung und eine gute Zusammenarbeit“, versuchte sich Österreichs Kanzler Sebastian Kurz in Optimismus. Er wies allerdings darauf hin, dass eine künftige Regierungsbildung in Italien angesichts des Ergebnisses „eine gewisse Herausforderung“ sein wird.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, der eine „Schwächung für Europa“ sieht, suchte im „sehr starken Migrationsdruck nach Italien“ eine Erklärung. Auch der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn machte die Blockade bei der Verteilung von Flüchtlingen in Europa für den Aufstieg anti-europäischer Kräfte in Italien verantwortlich.

