"Ich will derzeit an nichts anderes denken als an Brexit"

Frühstück in Brüssel: OÖN-Korrespondentin Monika Graf frühstückt mit Michel Barnier. Der Franzose verhandelt für die Europäische Union mit den Briten die Konditionen des Brexit.

Michel Barnier mit Monika Graf Bild:

Die Uhr der Marke "FRED", die Michel Barnier seit 30 Jahren am Handgelenk trägt, hat zwei Ziffernblätter. Früher hat der eine Zeiger, wenn er auf Reisen war, mitteleuropäische Zeit angezeigt, der andere die Ortszeit, erzählt der Mann, der für die EU mit den Briten die Konditionen des Brexit verhandelt, in der Cafeteria im 11. Stock des Berlaymonts. Heute ist der eine auf Brüssel-Zeit gestellt und der andere auf London-Zeit.

Die tickende Uhr ist ein Bild, das der frühere französische Außenminister und ehemalige EU-Kommissar oft verwendet, um deutlich zu machen, wie wenig Zeit bis zum Brexit Ende März 2019 bleibt.

Barnier zählt zu den vielbeschäftigtsten Menschen in Brüssel. Jede Woche reist er in eines der 27 Länder, zweimal die Woche sitzt er mit der Brexit-Arbeitsgruppe im EU-Rat zusammen. Dazwischen stehen zahllose bilaterale Treffen im Kalender – und eines mit den OÖN in der riesigen Kantine der EU-Kommission, wo er sonst mit seinem Team schnell zu Mittag isst. (Fisch wie auch an diesem Tag).

Mit Ruhe und Präzision spult der sportliche 67-Jährige, der aus den französischen Alpen nahe Grenoble stammt, seine Mission ab. Immer perfekt vorbereitet, immer genau in der Sache. Was seinen Zuhörern einiges an Geduld abverlangt. "Ich mache meine Arbeit. Ich bin nie aggressiv, nie unhöflich", meint Barnier "im Gegensatz zu dem was Mister Davis sagt".

"Gefährlichster Mann Europas"

Sein britisches Gegenüber hat letztens die "unhöfliche Sprache" in den Brexit-Dokumenten kritisiert – wie die britische Presse lustvoll berichtet. 2010, als er als erster Franzose überhaupt mitten in der Finanzkrise Binnenmarktkommissar wurde, bezeichneten ihn die englischen Blätter als "gefährlichsten Mann Europas", weil er die Finanzmärkte regulieren wollte. Auch damals setzte er sich letztlich durch: 41 Gesetze, 39 davon mit Zustimmung aus London.

Den britischen Vorwurf, er sei zu hart, lässt er nicht auf sich sitzen. "Ich wende nur die Regeln an. Die Briten kennen sie gut, weil sie 44 Jahre dabei waren." Dass sie die EU verlassen, bedauert der anglophile Barnier, der bei der Abstimmung in Frankreich über den Beitritt Großbritanniens 1971 erstmals gewählt und dafür geworben hat.

Die "Welt" hat Barnier mittlerweile als Nachfolger für Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ins Spiel gebracht. Ob er Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei werden könnte? "Diese Frage beantworte ich nicht", sagt Barnier, "ich will derzeit an nichts anderes denken als Brexit. Das wäre nicht seriös, ich habe eine Verantwortung". Der Brexit dürfe nicht alles in Geiselhaft nehmen. Seine "Mission" müsse ein Erfolg werden, wiederholt er – fast wie ein Mantra.

Mit Österreich assoziiert der mit einer Anwältin verheiratete Vater dreier erwachsener Kinder vor allem eine Silvesternacht bei Freunden im Salzkammergut und die vielen kleinen Feuerwerke. Großartig sei das gewesen, sagt er. Wandern, Schwimmen, Skifahren erledigt er aber eher in seiner Heimat.

