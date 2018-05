IS-Jihadist mit Kontakt zu Nizza-Anschlag festgenommen

DAMASKUS/NIZZA. Von Kurden angeführte Truppen haben im Norden Syriens nach eigenen Angaben einen französischen Jihadisten mit Verbindungen zum Terroranschlag von Nizza festgenommen.

Bei einem Anschlag am französischen Nationalfeiertag sind in Nizza mehr als 70 Menschen getötet worden. Ein Lastwagen raste am späten Donnerstagabend auf einer Uferpromenade der südfranzösischen Küstenstadt ungebremst in eine Menschenmenge, die dort das Feuerwerk zum Abschluss des Feiertags verfolgt hatte. Bild: afp

Es handle sich um Adrien Guihal, der auch unter dem Kampfnamen Abu Usama al-Fransi bekannt sei, teilten die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) am Donnerstag mit.

Er sei zusammen mit seiner Frau und anderen Jihadisten am vergangenen Samstag gefunden worden. Französischen Medien zufolge soll Guihal Botschaften vorgetragen haben, mit denen die Terrormiliz "Islamischer Staat" mehrere Anschläge in Frankreich für sich reklamierte. So sollen Ermittler seine Stimme in einer Audiobotschaft identifiziert haben, die den Täter des Anschlags von Nizza mit 86 Todesopfern im Sommer 2016 als "Soldaten des Kalifats" bezeichnete.

Die SDF erklärten, Guihal habe sich in der früheren IS-Hochburg Al-Raqqa im Norden Syriens versteckt. Dort habe der Mitte 30-Jährige auf die Gelegenheit gewartet, über die Türkei nach Europa zu fliehen.

Die von der Kurdenmiliz YPG dominierten SDF-Truppen kontrollieren große Gebiete im Norden und Osten Syriens. Sie sind im Kampf gegen den IS ein wichtiger Verbündeter der US-geführten internationalen Koalition, die die Extremisten aus der Luft bekämpft.

