Heißt Mazedonien bald "Neu-Mazedonien"?

SKOPJE/ATHEN. Griechenland und sein nördliches Nachbarland Mazedonien haben ihre Bemühungen um eine Beilegung des seit Jahrzehnten schwelenden Streits über den Namen der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien fortgesetzt.

Dazu trafen sich die Außenminister Griechenlands und Mazedoniens, Nikos Kotzias und Nikola Dimitrov, am Donnerstag in der griechischen Hafenstadt Thessaloniki.

Die beiden Chefdiplomaten einigten sich darauf, dass sie intensiver arbeiten wollen, um die Differenzen in Zusammenhang mit dem Namen (Mazedoniens) zu überwinden, erklärte anschließend das griechische Außenministerium. Eine Pressekonferenz gab es nach dem Treffen nicht.

Am 17. Jänner wird sich auch der Sondervermittler der Vereinten Nationen (UN) für die Mazedonienfrage, Matthew Nimetz, einschalten: Er habe hohe Diplomaten der beiden Staaten zu einem Treffen am Sitz der UN in New York eingeladen, hieß es seitens des griechischen Außenministeriums.

Der Namensstreit zwischen Athen und Skopje dauert seit 1991 an. Griechenland will, dass Mazedonien seinen Namen ändert. Grund: Der nördliche Teil Griechenlands trägt auch den Namen Mazedonien. Athen blockiert daher seit 2005 den Beginn von EU-Beitrittsgesprächen ebenso wie die NATO-Mitgliedschaft des Nachbarlands. Diplomaten in Athen gingen am Donnerstag davon aus, dass der UN-Vermittler den Namen Neu-Mazedonien vorschlagen könnte.

