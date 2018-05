Großeltern haben Recht auf Umgang mit Enkelkindern

LUXEMBURG. Großeltern haben ein Recht auf Umgang mit ihren Enkeln. Dieses Urteil fällte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg.

Eine Bulgarin, deren Enkelsohn nach der Scheidung der Eltern mit dem Vater in Griechenland lebt, hatte zuvor vergeblich versucht, die Modalitäten des Umgangsrechts von Gerichten in Griechenland und Bulgarien klären zu lassen. Der Begriff "Umgangsrecht" umfasse nicht nur das Umgangsrecht der Eltern, "sondern auch das anderer Personen", bei denen es für das Kind wichtig sei, "persönliche Beziehungen zu unterhalten, insbesondere seine Großeltern". Neli Valcheva wollte ihren 2002 geborenen Enkel ein Wochenende im Monat sehen und auch während der Ferien Zeit mit ihm verbringen. Nachdem sie die griechischen Behörden nicht unterstützten, wandte sie sich an bulgarische Gerichte, die sie jedoch wieder an Griechenland verwiesen.

