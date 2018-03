GroKo oder doch NoGroKo? Europa wartet gebannt auf das Votum der SPD

BERLIN. Am Sonntag wird die Entscheidung über Deutschlands künftige Politik bekannt gegeben.

463.723 SPD-Mitglieder konnten bis Freitagmitternacht über eine Neuauflage der Großen Koalition in Deutschland entscheiden. Bild: Reuters

Bis Freitagmitternacht konnten die 463.723 SPD-Mitglieder über eine Neuauflage der Großen Koalition in Deutschland entscheiden. Ganz Europa wartet nun gebannt auf das Ergebnis, bei dem bis zuletzt alles möglich war.

Wann liegt das Ergebnis vor?

Unter notarieller Aufsicht zählen nun 120 Helfer – ohne Smartphone oder sonstigen Kontakt zur Außenwelt – die Stimmen aus. Offiziell soll das Ergebnis am Sonntagvormittag bekannt gegeben werden. Eines weiß man bereits: Die Beteiligung war hoch.

Womit rechnen Beobachter?

Beobachter gehen von einer knappen Mehrheit für ein "Ja" aus, doch als sicher kann in diesen Tagen in der tief gespaltenen SPD nichts mehr gelten. Auf einem Sonderparteitag im Jänner sprach sich nur eine knappe Mehrheit von 56 Prozent der Delegierten für Koalitionsverhandlungen aus. Eine Kampagne der Jungsozialisten trommelte für ein Nein. Die Stimmung bei vielen an der Basis war nüchtern: Im Herzen dagegen, aus Mangel an Alternativen aber dafür. "Einen Plan B habe ich nicht", sagte auch die designierte Parteichefin Andrea Nahles.

Was passiert nach einem "Ja"?

Geht der Mitgliederentscheid positiv aus, will die CSU am Montag ihre Minister offiziell bekanntgeben. Bei der SPD steht ein Datum noch nicht fest. Die designierte Parteichefin Andrea Nahles schloss jedoch aus, dass dies bereits am Sonntag nach Bekanntgabe des Mitgliedervotums passieren werde. Voraussichtlich am 13. oder 14. März würde Angela Merkel erneut zur deutschen Kanzlerin gewählt und das Kabinett vereidigt werden.

Und wie geht es bei einem Nein weiter?

Für die SPD würden Chaostage ausbrechen. Dass Nahles sich dann noch wie geplant zur SPD-Vorsitzenden wählen lassen kann, dürfte ausgeschlossen sein. Wer dann in der SPD noch bereitstünde, die Führung zu übernehmen und den Neuanfang zu organisieren, wäre völlig offen. Aber auch in der Union würde alles anders werden. Merkel könnte ihre vorgelegte Ministerliste direkt einmotten.

Kommen dann automatisch Neuwahlen?

Für Neuwahlen sieht das Grundgesetz große Hürden vor, der Bundestag kann nicht ohne weiteres aufgelöst werden. Es müsste in jedem Fall eine Kanzlerwahl stattfinden, auch wenn es keinen mehrheitsfähigen Kandidaten gibt. Der Bundespräsident schlägt einen Kandidaten vor, doch wenn sein Vorschlag nicht die nötige Mehrheit erreicht, kann der Bundestag in den folgenden 14 Tagen nach Belieben weitere Wahlgänge mit eigenen Kandidaten ansetzen. Kommt bei all diesen Versuchen keine absolute Mehrheit zustande, folgt umgehend ein weiterer Wahlgang. Kommt der Kanzlerkandidat auch dabei nur auf eine relative Mehrheit, schreibt das Gesetz dem Bundespräsidenten eine wichtige Entscheidung zu: Er kann den gewählten Kandidaten entweder akzeptieren – in diesem Fall gäbe es eine Minderheitsregierung mit wechselnden Mehrheiten. Er kann den Kandidaten aber auch ablehnen und den Bundestag auflösen. Erst dann dürften Neuwahlen stattfinden. (hei)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema