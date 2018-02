Grenzschutz: Ukraine schob Saakaschwili nach Polen ab

KIEW. Die Ukraine hat den georgischen Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili abgeschoben.

Der georgische Ex-Präsident Michail Saakaschwili wurde abgeschoben. Bild: VALENTYN OGIRENKO (Reuters)

Der 50-jährige Gegner des ukrainischen Staatschefs Petro Poroschenko sei in einem Flugzeug auf dem Weg nach Polen, teilte der ukrainische Grenzschutz am Montag in Kiew mit.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema