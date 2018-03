Gipfeltreffen statt Kriegs-Drohungen

Nordkoreas Machthaber Kim und US-Präsident Trump planen historisches Treffen bis Mai.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sprach die Einladung zum Treffen aus. Bild: Reuters

US-Außenminister Rex Tillerson versicherte noch am Donnerstag, Verhandlungen mit Nordkorea seien trotz der Annäherung auf der koreanischen Halbinsel "noch in der fernen Zukunft". Der in Äthiopien weilende Chefdiplomat erahnte zu diesem Zeitpunkt genauso wenig wie die Mitarbeiter im Weißen Haus die 180-Grad-Wende, die US-Präsident Donald Trump wenige Stunden später vollziehen würde.

Seine Mitarbeiter im Weißen Haus erwischte die Ankündigung, dass Trump die Einladung von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zu einem Treffen bis Mai annimmt, jedenfalls ebenso auf dem falschen Fuß wie Tillerson.

Sein Stab war zu diesem Zeitpunkt nämlich damit beschäftigt, die nicht minder spontan verkündeten Strafzölle auf Aluminium und Stahl zu verkaufen – und lästige Reporter-Anfragen zu Trumps mutmaßlicher Schweigegeldzahlung an den Pornostar "Stormy Daniels" abzuwimmeln.

Trumps Kehrtwende kam nach einem Treffen mit einer hochkarätigen Delegation aus Südkorea im Oval Office, die soeben von direkten Gesprächen mit Nordkoreas Machthaber zurückgekehrt war.

Die von Sicherheitsberater Chung Eui-yong angeführten Emissäre Südkoreas unterbreiteten das Angebot Kim Jong-uns, sich mit Trump treffen zu wollen. US-Verteidigungsminister James M. Mattis, Sicherheitsberater Herbert R. McMaster und Stabschef John Kelly, die am Gespräch im Oval Office teilnahmen, staunten nicht schlecht über die Reaktion ihres Präsidenten.

Video: ORF-Korrespondent Josef Dollinger zum Treffen von Trump und Kim.

Anerkennung und Aufwertung

Der eben noch als "kleiner Raketenmann" verspottete Diktator, dem Trump im September vor der UNO-Generalversammlung noch mit "totaler Vernichtung" gedroht hatte, bekam unverhofft, was US-Präsidenten seinem Vater und Großvater sieben Jahrzehnte lang verweigert hatten: Anerkennung und Aufwertung.

Nordkorea-Experten zeigten sich irritiert über Trump: "Diplomatie braucht Vorbereitung", sagte die Diplomatin Wendy Sherman, die Verhandlungserfahrung mit Nordkorea hat. "Das ist ein ernstes Geschäft, keine Reality-TV-Show. Unsere nationale Sicherheit steht auf dem Spiel."

Der frühere Unterhändler Aaron David Miller, der derzeit am Wilson-Center in Washington tätig ist, sagte, er sehe "nicht ein einziges Individuum oder gar ein Team, das über Verhandlungserfahrung verfügt, und die historischen, kulturellen und politischen Empfindlichkeiten versteht".

Den USA fehlen die Spezialisten

Gerade erst ließ Trump seinen designierten Botschafter für Seoul, Victor Cha, wieder fallen, weil dieser seine Sorge über einen Erstschlag der USA geäußert hatte. Der Posten des Ministerialdirektors für die Region im Außenamt ist ebenso verwaist, wie der Verlust von Joseph Yun schmerzt – der Nordkorea-Spezialist im State Department ging gerade in Pension.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema