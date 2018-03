Giftanschlag: Julia Skripal außer Lebensgefahr

MOSKAU. Hoffnung im Fall Sergej Skripal: Die Tochter des russischen Ex-Doppelagenten ist außer Lebensgefahr.

Julia Skripal Bild: APA/AFP/FACEBOOK PAGE OF YULIA SKRIPAL/-

Julia Skripal befinde sich "nicht mehr in einem kritischen Zustand", sagte gestern Christine Blanshard, medizinische Direktorin des behandelnden Spitals in Salisbury. "Sie hat gut auf die Behandlung reagiert, wird aber weiterhin rund um die Uhr medizinisch betreut."

Die russischen Behörden haben Großbritannien gestern offiziell um Einblick in die Ermittlungen gebeten. Julia Skripal sei russische Staatsbürgerin, hieß es in einer Mitteilung des Staatlichen Ermittlungskomitees. Die britischen Behörden wurden aufgefordert, Kopien ihrer Akten zu dem Mordanschlag auf Vater und Tochter vom 4. März zu übermitteln.

Großbritannien macht Russland für die Attacke verantwortlich, die angeblich mit dem in der früheren Sowjetunion entwickelten Nervengift Nowitschok verübt wurde.

Als Reaktion auf westliche Strafmaßnahmen in diesem Fall erwägt Russland angeblich die Schließung des US-Generalkonsulats in St. Petersburg. Das berichtete die Zeitung "Iswestija" unter Berufung auf Quellen im russischen Außenministerium. In Solidarität mit Großbritannien haben die USA und die meisten EU-Staaten, darunter Deutschland, russische Diplomaten ausgewiesen. Die Moskauer Antwort darauf steht noch aus. Ö

Britisches Gift?

Unterdessen hat der russische Botschafter der EU, Wladimir Tschischow, die These in den Raum gestellt, dass ein britisches Chemiewaffen-Laboratorium die Quelle für das Nervengift sein könnte. Tatsächlich befindet sich nahe Salisbury, wo das Attentat stattfand, in Wiltshire die Anlage Porton Down. Die Anlage gilt seit ihrer Gründung 1916 als geheimnisumwoben und umstritten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema