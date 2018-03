Giftanschlag: Briten machen jetzt Putin verantwortlich

LONDON/MOSKAU. Russlands Präsident Wladimir Putin ist nach britischen Angaben vermutlich für das Attentat auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal verantwortlich.

Boris Johnson Bild: Reuters

Die Entscheidung für die Tat sei "höchstwahrscheinlich" von Putin selbst getroffen worden, sagte der britische Außenminister Boris Johnson am Freitag. Der Zorn Londons richte sich gegen den Kreml, nicht gegen das russische Volk.

Kremlsprecher Dmitri Peskow wies die Vorwürfe umgehend und vehement zurück. "Jeder Verweis oder eine Erwähnung unseres Präsidenten in diesem Zusammenhang ist nichts anderes als eine schockierende und unverzeihliche Verletzung der diplomatischen Anstandsregeln", sagte Putins Sprecher der Agentur Tass zufolge. "Wir haben bereits auf verschiedenen Ebenen mehrfach erwähnt, dass wir nichts mit dieser Geschichte zu tun haben."

Russischer Geschäftsmann wurde ermordet

Der Tod des russischen Geschäftsmanns Nikolai Gluschkow war nach Angaben der britischen Anti-Terror-Polizei ein Mord.

Der 68-jährige Gluschkow war kürzlich tot in seinem Haus in London entdeckt worden. Gluschkow hatte für die russischen Großkonzerne Avtovaz und Aeroflot gearbeitet. 2004 war er zu drei Jahren und drei Monaten Haft nach Vorwürfen von Betrug und Geldwäsche verurteilt worden. 2010 erhielt er in Großbritannien Asyl.

Fall Skripal: Russland ermittelt

Russland ermittelt im Zusammenhang mit dem Giftanschlag in Großbritannien wegen "versuchter Ermordung" von Julia Skripal, der Tochter des ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal. Die Untersuchung sei am Freitag eröffnet worden, teilte das russische Ermittlungskomitee in Moskau mit.

Der 66-jährige Skripal und seine 33-jährige Tochter Julia waren am 4. März in Salisbury südwestlich von London bewusstlos auf einer Parkbank aufgefunden worden. Sie befinden sich nach der Vergiftung weiterhin in einem lebensbedrohlichem Zustand.

Für die britische Regierung steht fest, dass bei dem Anschlag ein Gift der Nowitschok-Gruppe aus sowjetischer Produktion zum Einsatz kam. Deutschland, Frankreich, Großbritanniens und die USA werfen Russland vor, hinter dem Angriff zu stecken. London verhängte deswegen zusätzliche Strafmaßnahmen gegen Moskau. Russland weist die Vorwürfe zurück und kündigte Vergeltungsmaßnahmen gegen die britischen Sanktionen an.

Ermittlungen wegen Mordes wurden dem Komitee zufolge auch im Zusammenhang mit dem mysteriösen Tod des russischen Geschäftsmanns Nikolai Gluschkow eingeleitet. Er war diesen Monat tot in seinem Haus in London aufgefunden worden. Medienberichten zufolge arbeitete der ehemalige Vizechef der russischen Fluggesellschaft Aeroflot für Unternehmen des Kreml-Kritikers Boris Beresowski, der seinerseits 2013 unter ungeklärten Umständen nahe London gestorben war.

In beiden Fällen sei man bereit, mit den britischen Behörden zusammenzuarbeiten, teilte das russische Ermittlungskomitee mit.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema