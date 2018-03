Giftaffäre: Kritik in Deutschland an Ausweisungen

Der frühere SPD-Chef Matthias Platzeck und Ex-EU-Kommissar Günther Verheugen fordern „Beweise gegen Russland“

Der frühere SPD-Chef und Vorsitzende des deutsch-russischen Forums, Matthias Platzeck, hat das Vorgehen Deutschlands gegenüber Russland scharf kritisiert. Gerade Deutschland habe eine historische Verpflichtung gegenüber diesem Land, erklärte er nach Angaben der russischen Agentur Sputnik von Donnerstag. Berlin/Moskau. "Das heißt, wir sagen hier: Wir haben einen Verdächtigen, dem trauen wir das einfach zu. Also wird er erschossen. Danach gehen wir in die Beweisaufnahme. Das geht so nicht", sagte Platzeck gegenüber der Illustrierten "Stern".

Er wünsche sich eine ganz andere Reihenfolge: "Das heißt, wir sagen: Wir sammeln die Beweise. Wir warten ab, was die Untersuchungen der Chemiewaffen-Kontrollkommission ergeben. Damit konfrontieren wir dann die Russen. Und dann diskutieren wir, was für Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind."

Der ehemalige EU-Kommissar Günter Verheugen sieht die von Großbritannien in Gang gesetzte Massenausweisung russischer Diplomaten als Beginn einer schweren internationalen Krise. Das sagte er in einem Interview mit dem ZDF Morgenmagazin am Mittwoch.

Dabei gehe es um eine Krise, von der er nicht wisse, ob man sie wirklich unter Kontrolle halten könne, so Verheugen. Die Allianz des Westens gegen Russland, die man momentan beobachte, stütze sich nicht auf gesichertes Wissen, sondern auf eine Beweiskette, die auf einer Annahme nach der anderen beruhe.

Vorwürfe, die man an Russland richten könne, gebe es zur Genüge, so Verheugen. Aber dasselbe könne man auch in Bezug auf den Westen sagen. "Mir fällt zum Beispiel ein, (...) dass es ja noch nicht so lange her ist, dass gerade die britische und die amerikanische Regierungen die ganze Welt belogen haben: Bewusst und absichtlich belogen, um den Überfall auf den Irak rechtfertigen zu können."

